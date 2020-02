Die Brachfläche am Janup werde „untergenutzt“, sagt Bürgermeister Tim Kähler, also nicht den Möglichkeiten eines solch exponierten Areals entsprechend verwendet. Hier und an anderer Stelle möchte er mit den Bürgern gemeinsam Ideen entwickeln. Foto: Moritz Winde

Von Bernd Bexte

Ein zentrales Instrument dabei ist das sogenannte Integrierte Stadtentwicklungsprogramm, kurz ISEK. 2012 wurde es vom Rat beschlossen und mündete drei Jahre später in den „Masterplan Innenstadt“. Damit habe man viel erreicht, bilanzierten jetzt Bürgermeister Tim Kähler und Stadtplanerin Maike Wöhler. So viel, dass man das ISEK verlängern möchte.

Der Bauausschuss wird darüber am kommenden Donnerstag, 5. März, beraten. Denn schließlich winkt eine Menge Geld von Bund und Land: Die Maßnahmen wurden mit bis zu 80 Prozent aus Töpfen für den Städtebau gefördert. Bis einschließlich 2018 flossen so 9,5 Millionen Euro nach Herford. Die Stadt selbst musste nur noch 1,5 Millionen Euro drauflegen. Die Kommunalberatung Complan (Potsdam) hat zum Ende der Förderperiode im Auftrag der Stadt auf 44 Seiten Bilanz gezogen, unter anderem Stärken und Schwächen benannt (siehe Info-Kästen rechts).

Bürger sollen gehört werden

„Wir haben mit ISEK und Masterplan die Innenstadt attraktiver machen können“, sagt Kähler und verweist auf die Umgestaltung des Neuen Marktes und der Fußgängerzone (Bäcker-, Lübber-, Höckerstraße/Gehrenberg). „Der fehlende Abschnitt Gehrenberg/Brüderstraße kommt noch dran“, sagt Wöhler. Auch die laufende Umgestaltung des Wilhelmsplatzes sei Teil des Konzepts. Hinzu kommen ergänzende Maßnahmen wie das Archäologische Fenster am Münsterkirchplatz. Der zentrale Ausgrabungsbereich soll mit einem zweigeschossigen Gebäude überbaut werden, um die Bodendenkmale zu präsentieren.

Nach der Fertigstellung der Markthalle wolle man sich auch etwas für den Rathausplatz überlegen. „Der Bereich Rathaus-/Münsterkirchplatz wird als letzte große Baumaßnahme des bewilligten ISEKs umgesetzt“, sagt Kähler. Mit Blick auf den Alten Markt sei entscheidend, ob der Rat dem geplanten Buskonzept zustimme, das eine weitgehende Befreiung des Platzes vom Busverkehr vorsieht. „Auch hier wollen wir mit den Bürgern überlegen, welche Funktionen sich künftig für den Platz eignen.“

Pläne für den Janup

Und dann ist da noch die als Parkplatz genutzte Brachfläche am Janup, die den Eingang zum Gänsemarkt und zur Radewig bildet. „Hier müssen wir was tun“, sagt Kähler. Derzeit würde die Fläche „untergenutzt“, wie er es nennt, also nicht den Möglichkeiten eines solch exponierten Areals entsprechend verwendet. Da sich historische Spuren im Boden befänden, müssten zunächst archäologische Grabungen durchgeführt werden. „Es ist auf jeden Fall gut, dass wir die Immobilien an der benachbarten Löhrstraße gekauft haben“, sagt Kähler. Das eröffne Gestaltungsmöglichkeiten. Der Janup ist bekanntlich auch als Standort für das OWL-Forum im Gespräch.

Ob Herford weiter ISEK-Mittel bekommt, ist natürlich nicht sicher. Es gebe aber „motivierende Signale“, betont der Rathauschef.