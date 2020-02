Auch am Mittwoch trat in Ufernähe der Aa gegenüber dem Leutesdorf-Ufer Öl aus. Die Ursache ist unklar. Foto: Bexte

Herford (WB/bex). Die Quelle für die seit Montag anhaltende Ölverschmutzung der Aa an der Bielefelder Straße ist weiterhin nicht bekannt. Eigentlich sollte am Mittwoch ein Feuerwehrtaucher nach der Ursache suchen.

Das sei „bei den derzeitigen Bedingungen (Strömung, Wassertiefe, Sichtweite) nicht möglich“, teilte das Kreisumweltamt mit. Auch der Einsatz eines Bootes sei nicht erfolgversprechend, weil man beim derzeit sehr trüben Wasser nichts sehe. „Es bleibt nichts anderes übrig, als auf bessere Bedingungen zu warten.“ Die Ölsperre bleibe bestehen und werde regelmäßig kontrolliert.

Wie berichtet, tauchen auf der Aa in Ufernähe gegenüber dem Leutesdorf-Ufer schwarze Klümpchen auf, die sich in Ölschlieren auflösen. Einleitungen aus Regenwasserkanälen seien dafür nicht verantwortlich, teilte der IAB nach einer Überprüfung mit. Es wird vermutet, dass das Hochwasser einen Ölkanister angeschwemmt hat, der nun in der Böschung feststeckt.