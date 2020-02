Harry Rothe, von 1999 bis 2016 Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, war als Kind in den Konzentrationslagern Bergen-Belsen und Theresienstadt. Trotz des erlebten Grauens habe er niemals Rachegedanken gehabt, versichert der 82-Jährige. Foto: Hartmut Horstmann

Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Ob er Rachegedanken gehabt habe. Ob er vergeben könne. Ob er Hitler gesehen habe. Viele Fragen haben sich die Strafgefangenen überlegt, um sie Harry Rothe zu stellen. Der 82-Jährige, der den Holocaust überlebt hat, tritt als Zeitzeuge in der JVA Herford auf.

Theresienstadt überlebt

Etwa 60 Gefangene hören in der JVA-Kapelle seinen Ausführungen zu. Zehn der jungen Inhaftierten nehmen an einem Workshop teil, der sich mit dem Thema Antisemitismus intensiv befasst. Dieser Workshop gehört zu einem größer angelegten Projekt, in dem es ebenfalls um Fremdenfeindlichkeit geht.

Harry Rothe beginnt mit dem Eingeständnis, dass er zwar vortragserprobt sei, nicht aber, wenn es um die eigene Person gehe. Er erzählt aus seiner Biographie, der Biographie eines jüdischen Jungen aus Herford. Emigration in die Niederlande, das Leben in einer „normalen Familie“, aber getrennt von der Mutter, dann der Verrat durch einen Nachbarn. Was folgt, sind 1944 die Deportationen in die Konzentrationslager Bergen-Belsen und Theresienstadt.

Lehre bei Elsbach

Sechs Jahre war Harry Rothe damals alt. Einiges hat er vergessen – nicht aber die Nacht vom 7. auf den 8. Mai 1945: „Schießereien und Geschrei – und auf einmal hieß es: Wir sind frei.“

Dann die Rückkehr nach Herford. Wegen Wohnungsknappheit wurde der Junge weitere Jahre von seiner Mutter getrennt, kam in ein jüdisches Heim in Lüneburg. Später machte er eine Lehre bei dem Bekleidungsunternehmen Elsbach, an das heute noch das Elsbachhaus erinnert.

Harry Rothe, von 1999 bis 2016 Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, spricht mit ruhiger Stimme. Zu dem, was er erlebt hat, scheint sie nicht zu passen. 11.000 Kinder seien in Theresienstadt gewesen, 9.000 von ihnen hätten nicht überlebt. Wer Zahlen wie diese auf sich wirken lässt, braucht keine zusätzliche Dramatisierung, um zu wissen, dass der Sprechende als kleiner Junge durch die Hölle gegangen ist.

„Schreckliche Gestalten wie Höcke“

Ob er an Rache gedacht habe oder noch denke, will ein Inhaftierter wissen. Nein, er habe niemals Rachegedanken gehabt, antwortet Rothe kurz und knapp. Auch die Frage von Schuld und Vergebung spielt für sein Handeln keine zentrale Rolle: „Vergeben kann man das nicht. Aber wem sollte ich auch vergeben?“ Wichtiger sei, dass der Holocaust nicht vergessen werde. Die Gefahr, dass das geschieht, sieht der 82-Jährige aktuell nicht. Gespräche wie diese trügen dazu bei, die Erinnerung wachzuhalten.

Er selbst sieht sich mit der Vergangenheit im Reinen: „Ich bin dankbar, dass ich überlebt habe. Und ich bin froh, dass ich die Synagoge in Herford wieder mitaufbauen durfte.“ Fast zwangsläufig kommt irgendwann die Frage zur AfD, ob die Partei den Antisemitismus befördere. Rothe bejaht. In der AfD gebe es so schreckliche Gestalten wie zum Beispiel Björn Höcke. Wer diese dulde, leistet aus Sicht des Zeitzeugen dem Antisemitismus Vorschub.

„Hitler? – Der war nicht im Lager“

Ein anderer Häftling will wissen, ob der Zeitzeuge als kleiner Junge das ganze Geschehen überhaupt verstanden habe. „Nein“, erwidert er und schüttelt den Kopf: „Ich habe nicht verstanden, dass ich plötzlich unter fremden Menschen leben musste. Und auch nicht, dass meine Mutter nicht mehr da war.“ Und dann wäre da noch die Frage nach Hitler. Nee, den habe er nicht gesehen, sagt Rothe: „Der war nicht im Lager.“ Eine knappe Antwort, Nachfragen erübrigen sich.

Am Ende will JVA-Direktor Friedrich Waldmann von dem Holocaust-Überlebenden wissen, ob er den jungen Menschen in der JVA etwas mit auf den Weg geben könne. Harry Rothe überlegt kurz, große Worte sind seine Sache nicht. Und er sagt: „Behandeln Sie die Menschen, wie sie sind! Welcher Glaube und welche Nationalität – das spielt keine Rolle.“ 60 junge Menschen, die die JVA irgendwann wieder verlassen werden, applaudieren.