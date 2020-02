„Das Mathilden Hospital kritisiert diese Praxis scharf, begünstigt sie doch ganz offenkundig diejenigen Krankenhäuser, die zu wenig für die Substanzerhaltung und Pflege getan haben“, heißt es in einer Mitteilung des katholischen Krankenhauses.

„Ein Jahr der Rekorde“

Dr. Rüter sprach bei der Bilanz für 2019 von einem „Jahr der Rekorde“ für das Mathilden Hospital. So habe die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie eine „Mehrleistung von gut 20 Prozent verzeichnet“, so Rüter. Mit 9530 Patienten insgesamt sei eine historische Bestmarke gesetzt worden.

Arbeitgeber für 372 Männer und Frauen

Ebenfalls einen Höchststand habe das Mathilden Hospital bei der Zahl der Mitarbeiter erreicht. Im Krankenhaus an der Renntormauer sind 372 Männer und Frauen beschäftigt. „Trotz hoher Personalkostensteigerungen, auch bedingt durch die zweimalige Erhöhung der Tariflöhne, hat das Mathilden Hospital einen Überschuss erzielt“, verkündete der Geschäftsführer.

Man zähle zu den schuldenfreien Krankenhäusern in NRW, betonte Rüter, wohlwissend, dass das Klinikum Herford in den vergangenen Jahren Verluste in Millionenhöhe zu verzeichnen hatte.

Überschüsse seien für ein Krankenhaus unverzichtbar, denn die Fördermittel des Landes für Krankenhausinvestitionen deckten lediglich 30 Prozent des erforderlichen Bedarfs. Seit Spätsommer 2019 ist im Mathilden auch die Patientenakte digital. „Wir haben zuvor jedes Blatt Papier umgedreht“, beschreibt Dr. Jens Völker, Ärztlicher Direktor, den Prozess.