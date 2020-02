Die Praxisklinik für Unfallchirurgie liegt an der Bielefelder Straße/Ecke Hermannstraße. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Herford (WB). Wenn alles glatt geht, könnte in zwei Jahren ein neues Ärztehaus in der Innenstadt eröffnen. Unfallchirurg Dr. Samir Zoubie möchte an der Bielefelder Straße/Ecke Hermannstraße einen Neubau errichten.