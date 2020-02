Von Bernd Bexte

Herford (WB). Es ist nicht der erste Händler, der wegen der Dauerbaustelle an der Salzufler Straße aufgibt, aber mit Abstand der größte: Der Edeka-Markt an der Ernstmeierstraße schließt Ende November. Das hat die Edeka Minden-Hannover am Freitag bestätigt.