Herford (WB). Das Coronavirus sorgt auch im Kreis Herford zunehmend für Unsicherheit: Die Zahl besorgter Anrufe in Arztpraxen und im Gesundheitsamt steige, dennoch gelte nach wie vor: Es gibt keinen bestätigten Coronavirus-Fall im Kreis Herford.

Das schreibt der Kreis Herford in einer Pressemitteilung am Freitagnachmittag. Vorsorglich seien jedoch bei einigen Patienten Abstriche gemacht worden. Die betreffenden Patienten befänden sich in häuslicher Isolation, bis das Ergebnis des Abstriches vorliege. „Diese häuslichen Isolationen werden bei Viruserkrankungen immer empfohlen“, betont Kreissprecherin Petra Scholz.

Der Kreis Herford sei auf mögliche Corona-Fälle vorbereitet. Das Klinikum Herford, das Gesundheitsamt und das Amt für Sicherheit und Ordnung des Kreises stünden in enger Absprache.

Da das Herforder Klinikum als einziges Krankenhaus im Kreis Herford über eine auch für diesen Fall ausgerüstete Infektionsstation verfüge, hätten bereits im Vorfeld Gespräche zwischen Klinikum und Gesundheitsamt stattgefunden.

Sollten Corona-Fälle im Kreis Herford bestätigt werden, wäre das Gesundheitsamt zuständig, mögliche Kontaktpersonen der Infizierten zu ermitteln. Auch hierfür gibt es entsprechende Ablauf-Pläne.

Das NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat eine Coronavirus-Hotline geschaltet: 0211/855 47 74. Auch die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe bietet eine Hotline an: 116117.