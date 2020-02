Von Moritz Winde

Herford (WB). Sie hätte Gefäßchirurgie in Köln oder Innere in der Schweiz machen können: Angebote gab’s reichlich. Hat sie aber nicht! Pia Mertenskötter absolviert ihre Facharztausbildung am Klinikum Herford und bleibt damit dort, wo sie ausgebildet wurde.

„Hier ist alles total familiär, man ist nicht nur eine Personalnummer wie in den großen Unikliniken. Und trotzdem ist es kein Wald-und-Wiesen-Krankenhaus. Das Klinikum hat eine gute Größe für Anfänger, das Team ist toll“, schwärmt die 27-jährige, angehende Anästhesistin. Hier stehe sogar noch der Chefarzt persönlich mit den Neulingen im OP-Saal.

Studienplatz in der Provinz – oder gar keinen

Pia Mertenskötter gehört zu den ersten Ärzten, die jemals Medizin in OWL studiert haben. Von insgesamt 60 ehemaligen Studenten halten 15 der Region die Treue – immerhin ein Viertel: elf in den Mühlenkreiskliniken und jeweils zwei am Herzzentrum Bad Oeynhausen sowie am Klinikum Herford.

Damit trägt der Einsatz aller Beteiligter bereits Früchte, die sich mit viel Herzblut für den Lehr- und Forschungsbetrieb am Medizin-Campus OWL engagieren: Der erhoffte Klebe-Effekt ist Wirklichkeit geworden, ein Hoffnungsschimmer im Kampf gegen den Ärztemangel.

Nach dem Studium – an diesem Samstag steigt in Minden die Examensfeier – beginnt für die jungen Mediziner damit nun an den jeweiligen Krankenhäusern ihre fünfjährige Ausbildung zu Fachärzten. Pia Mertenskötter kommt aus Ahlen in Westfalen und wollte eigentlich Medizin am Hauptstandort Bochum studieren. Das klappte aber nicht, weil es nicht genügend Plätze in der Ruhrmetropole gab. Also wurde sie in die Provinz an Werre und Weser geschickt.

Zurück in die Heimat Herford

„Es war natürlich nicht sehr schön, als man mir mitteilte, ich könne in OWL studieren oder gar nicht. Im Nachhinein ist es das Beste gewesen, was mir passiert ist. Damals sah das natürlich anders aus. Nur zehn der 60 Studenten meldeten sich übrigens freiwillig“, sagt die junge Frau, die in Bielefeld ein neues Zuhause gefunden hat.

Bei Michael Grothe war’s genau anders: Für den 32-Jährigen war das Studium auf dem Land ein Heimspiel und ein echter Glücksfall. „Ich stamme aus Herford und konnte damit wieder näher bei meiner Familie sein“, sagt der zukünftige Narkosearzt, der genau wie seine Kollegin an seiner Doktorarbeit feilt.

Auch Michael Grothe konnte sich seinen Arbeitsplatz aussuchen, die Kliniken und sogar die Abteilungen innerhalb der Krankenhäuser rissen sich um die frisch ausgebildeten Mediziner. Die Anästhesie biete jedoch das breiteste Spektrum: „Es war immer das, was ich machen wollte.“