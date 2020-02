In zwei Monaten ist Schluss: Die Adler-Apotheke an der Kurfürstenstraße/Ecke Schillerstraße schließt Ende April. Foto: Moritz Winde

Von Moritz Winde

Herford (WB). Am 1. Mai wäre die Adler-Apotheke im Herforder Marta-Viertel 125 Jahre alt geworden. Doch zum Feiern ist Dr. Abbas Sanatgar nicht zumute. Im Gegenteil: „Ich bin sehr, sehr traurig.“ Er gibt den Betrieb auf, hat nach eigenen Angaben keine andere Wahl.

Am 30. April wird der 65-Jährige zum letzten Mal hinter dem Tresen stehen. Er habe alles versucht, einen Nachfolger zu finden – ohne Erfolg. Ein ernsthafter Interessent sei im letzten Moment abgesprungen, bedauert der Diplom-Chemiker und promovierte Apotheker.

Immer weniger Kunden

Gerne hätte der gebürtige Iraner noch eine Weile weitergemacht. Seit 1979 lebt er in Deutschland, seit 2003 führt er das Geschäft in der Kurfürstenstraße. Den Job habe er geliebt, die Kunden seien ihm ans Herz gewachsen. Doch in den vergangenen Jahren sei der Publikumsverkehr drastisch zurückgegangen.

„Ist doch auch kein Wunder: Seit fünf Jahren wird vor unserer Tür gebaut. Wir sind nur noch schwer zu erreichen. Das hat natürlich Auswirkungen aufs Geschäft. Der Umsatz ist um bis zu 40 Prozent eingebrochen“, sagt Abbas Sanatgar. Nicht nur die Arbeiten an der Schillerbrücke machen den Kaufleuten und Gastronomen im Quartier zu schaffen. Sozusagen den Rest gegeben habe ihm vor zwei Jahren die Schließung der Arztpraxis über der Apotheke.

All dies habe dazu geführt, dass er inzwischen draufzahlen müsse, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Wegen der wirtschaftlich angespannten Lage habe er seinen sechs Mitarbeitern nach und nach kündigen müssen.

Im Ruhestand erst einmal ausruhen

Mittlerweile schmeißt der 65-Jährige den Laden. Die Belastung gehe nicht spurlos an ihm vorbei. „Ich bin fix und fertig und will mich im Ruhestand erst einmal ausruhen“, sagt Abbas Sanatgar. Vielleicht kehrt er mit etwas Abstand zurück in den Beruf. „Eine Kollegin hat mich gefragt, ob ich bei ihr anfangen könnte.“

Der Ausverkauf der Adler-Apotheke hat bereits begonnen. In einer Ecke des Ladens steht ein kleiner Tisch, auf dem historische Utensilien angeboten werden, viele Medikamentenschubladen sind leer.

Damit geht das Apothekensterben in Herford weiter. Nach Angaben der Apothekenkammer Westfalen-Lippe gab es vor zehn Jahren in der Hansestadt noch 18 Betriebe. Heute sind es 14 – und in zwei Monaten nur noch 13. Dann ist die Adler-Apotheke endgültig Geschichte.