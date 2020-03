Kreis Herford (WB). Sind Bakterien die Ursache für die Ölschlieren auf der Aa ? Dieser Theorie will das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz (LANUV) nun nachgehen. „Eine natürliche Ursache für die Verschmutzung wird nicht ausgeschlossen“, teilte der Kreis Herford am Montag mit.

Nach Auswertung der Fotos und Beschreibungen der Vorgänge hält man es laut Landesamt für möglich, dass die Verunreinigung natürlichen Ursprungs sein könnte. Auslöser könnten demnach durch Bakterien verursachte Fäulnisvorgänge an der Gewässersohle sein, von ihnen könnte sich Methan gebildet haben.

Durch das Methan könnten dann Stücke aus der Gewässersohle an die Oberfläche befördert worden sein, die sich in der Strömung auflösen. Die Bakterien könnten einen Film an der Wasseroberfläche bilden, der wie Öl schillert, aber harmlos sei. Dieser Möglichkeit wird nun nachgegangen. Weitere Untersuchungen stehen dazu an.

In der vergangenen Woche waren auch Taucher im Einsatz , konnten aber bisher im Wasser keine Ursache finden. Allerdings erschwerte auch die starke Strömung, das Hochwasser und die Trübheit des Gewässers die Suche. Bei der Suche standen auch Regenwasserkanäle im Fokus. Aber dieser Verdacht konnte nicht bestätigt werden. Anfang vergangener Woche waren die Ölschlieren und schwarze Klumpen in dem Gewässer entdeckt worden.