An der Aa-Brücke am Leutesdorf-Ufer hatte die Feuerwehr im Februar eine Ölsperre eingerichtet. Foto: Bernd Bexte

Herford (WB/bex). Kaum steigt der Pegel, schon ist wieder Öl auf der Aa am Leutesdorf-Ufer. Im Laufe des Freitags tauchten in Ufernähe zur Bielefelder Straße hin wieder Ölschlieren auf dem Wasser auf.

Die Feuerwehr und das Umweltamt waren am frühen Abend vor Ort. Die Feuerwehr kündigte an, umgehend eine Ölsperre einzurichten. Die Quelle der Verunreinigung ist weiterhin unbekannt.

Die ölige Substanz ist im Labor untersucht worden. Am Montag sollen die Ergebnisse bekanntgegeben werden, kündigte der Kreis an.

Seit Ende Februar waren auf der Aa an der Bielefelder Straße immer wieder große Ölschlieren zu sehen gewesen. Die aufgrund des hohen Pegelstandes starke Strömung hatte die regenbogenfarbenen Flecken in Richtung Innenstadt und damit in die Werregetrieben.

Die Ursache für die Ölschlieren ist nicht bekannt. „Der Vorfall ist recht rätselhaft“, hatte Patrick Albrecht aus der Pressestelle des Kreises Herford.