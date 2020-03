Von Sonja Töbing

Nur allzu gerne erinnerte sich Bubig während seiner Abschiedsrede an das Erreichte, an stimmungsvolle Mittsommerfeste und Saisoneröffnungen, an Luftballonwettbewerbe, Ausflüge und das 20-jährige Vereinsjubiläum vor vier Jahren. „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, betonte Bubig.

Werner Eikmeier nutzte die Gelegenheit, eine gereimte Laudatio vorzutragen, und auch Regina Hensel, stellvertretende Vereinsvorsitzende, hatte sich zum Abschied ihres langjährigen Weggefährten Gedanken gemacht: Man sei vor zwölf Jahren als neu gewählter Vorstand in große Fußstapfen getreten und habe eigene Spuren hinterlassen wollen. Und das sei auch gelungen. „Wir haben jetzt gut 580 Mitglieder“, berichtete Hensel.

Regina Hensel einstimmig gewählt

Peter Bubig bedankte sich und verteilte Herforder Schokolade und Wein in wunderschön dekorierten Holzkisten. Natürlich gab es auch für den scheidenden Vorsitzenden Präsente – einen Gutschein für das GOP Bad Oeynhausen, „mit allem Drum und Dran“, wie Regina Hensel betonte, sowie zwölf Bismarck-Medaillen in einer edlen Schatulle.

Dann war es soweit: Der alte Vorstand wurde entlastet, Neuwahlen standen auf der Tagesordnung. Als neue Vorsitzende wurde Regina Hensel einstimmig gewählt. Ihr Stellvertreter ist Thorsten Lüer. Als Schatzmeister wurde Hans-Werner Stranghöner, der an der Jahreshauptversammlung nicht teilnehmen konnte, bestätigt. Für die Protokollführung ist weiterhin Silke Steinkamp verantwortlich. Als Kassiererin fungiert Sabine Künkemeier. Als Beiräte erhielten Siegfried Trummel, Jürgen Fischer von Stebut, Werner Eikmeier und Elvira Schulte die Zustimmung der Mitglieder.

Peter Bubig will dem Freundeskreis Bismarckturm natürlich weiterhin die Treue halten. Seine neu gewonnene freie Zeit will er dazu nutzen, sich verstärkt politisch zu engagieren – in seiner Heimatgemeinde Hiddenhausen.