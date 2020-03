Die Zwergziegen-Zwillinge müssen von Hand aufgepäppelt werden, weil ihre Mama nicht genügend Milch hat. „Es war ihr erster Wurf. Da kann so etwas schon einmal vorkommen. Sonst kümmert sich die Mutter aber total liebevoll um die beiden“, sagt Revierpflegerin Fynnja Kehde.

Henry und Meggy sind vor zwei Wochen im Herforder Tierpark geboren worden. Nach einem durchaus sorgenvollen Start ins Leben, sind die Ziegenbabys inzwischen auf einem guten Weg. Ausgelassen springen sie durchs Gehege und verzücken die großen und kleinen Besucher – bis zur nächsten Verpflegungspause.

Dreimal täglich bekommen die gescheckten Geschwister die Flasche, damit sie genügend Kraft haben, um die Welt zu erkunden. In dem kleinen Zoo am Herforder Stadtwald leben mittlerweile fast 700 Tiere aus 70 Arten. 14 Pfleger kümmern sich darum, dass es ihnen an nichts fehlt – so wie bei Henry und Meggy.