Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Es muss nicht immer Tanzmusik für Senioren sein. Auf der Suche nach einem „jüngeren älteren Publikum“ entstand im Haus unter den Linden die Feierabendbühne. Seit 2013 gibt es das Angebot, am Freitag, 13. März, entführen The Dead Buffaloes in die Weiten der amerikanischen Prärie.

Bühne für Musiker aus der Region

In den vergangenen Jahren hat das Bürgerzentrum das kulturelle Angebot ausgeweitet. Hierzu zählen Ausstellungen und Konzerte. Es gehe darum, mit lokalen und regionalen Künstlern eine Nische zu finden, sagt HudL-Leiter Hartmut Giebel.

Auch die Feierabendbühne gehört in diesen Bereich. Musiker aus der Region erhalten an einem Freitag im Monat die Gelegenheit, in dem Café ein Konzert zu geben. Meist sei es der dritte Freitag im Monat, so Giebel, beim nächsten Konzert sei es ausnahmsweise der zweite.

Mit der bisherigen Resonanz ist der Chef sehr zufrieden, so dass die Bühne auf jeden Fall fortgesetzt werden soll. An schlechten Freitagen kommen etwa 30 Musikfans – läuft alles normal, erreicht das HudL 60 bis 70 Besucher. „Und wenn wir im Sommer draußen auf die Terrasse gehen, kommen auch schon mal 90 Leute und mehr“, betont Giebel.

HudL zahlt „Aufwandsentschädigung“

Ins Leben gerufen wurde die Bühne im Wesentlichen aus zwei Gründen: Zum einen hielt das HudL Ausschau nach neuen „Farbtupfern“, zum anderen ist das Haus auch ein Ausbildungsbetrieb, in dem die angehenden Veranstaltungskaufleute Aufgaben brauchen – wie zum Beispiel die Feierabendbühne.

Einer der beiden derzeitigen Azubis ist Marc Weidlich. Seit Dezember ist der 24-Jährige dabei und zu dem Zeitpunkt waren die zwölf Termine des Jahres bereits verplant.

Doch es gibt auch ein Jahr 2021, und Musiker haben bereits angefragt. Auf der Grundlage des Materials – seien es Cds oder Youtubevideos – schaut Weidlich, ob es für das HudL passt. Nach Rücksprache mit Hartmut Giebel werden die Bands dann gebucht.

Apropos Buchung: Der Etat für die Feierabendbühne ist klein, daher fällt auch das Honorar für die Musiker gering aus. Giebel spricht von einer Aufwandsentschädigung und sagt: „Es gibt viele Leute, die wollen einfach auftreten.“ Zu den im Nachhinein bekannt gewordenen Musikern zählt Bad Temper Joe aus Bielefeld, der sich in der Bluesszene mittlerweile einen Namen gemacht hat.

Freunde des amerikanischen Liedguts

Singer-Songwritermusik, Blues und Folk dominieren bei der Feierabendbühne – so auch am Freitag. In der Zeit von 17.30 bis 19.30 Uhr sind die Great Buffaloes bei freiem Eintritt zu erleben. „Mal folkig, mal down to earth oder mit einem Schuss Hippie-Coolness“: So beschreibt das Duo, das auf die deutsch-amerikanische Formation »Darrell Arnold and the Dead Buffaloes« zurückgeht, ihren Stil.

Americana, Namen wie die der Allmann-Brothers fallen – Freunde des amerikanischen Liedguts sollten auf ihre Kosten kommen.