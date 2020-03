Auf die Plätze, fertig, los: Vor dem Rathaus fällt am 10. Juni wieder der Startschuss für den Firmenlauf, so wie hier im Jahr 2019.

Von Lars Krückemeyer

„Wir wollen Menschen ans Laufen heranführen, die bislang nichts damit zu tun haben. Vielleicht bleiben sie ja dabei“, sagt Matthias Wehmhöner von der AOK. Aufgrund der frühen Sommerfreien wird der Firmenlauf diesmal bereits am Mittwoch, 10. Juni, ausgetragen. Start ist um 19 Uhr.

17 Stationen in NRW

Herford ist eine von 17 Stationen in Nordrhein-Westfalen, in denen die Krankenkasse den Wettbewerb anbietet. „Wir wollen in diesem Jahr 50.000 Menschen fürs Laufen begeistern“, nennt Wehmhöner das Ziel. In Herford hofft der Veranstalter nach 1700 im vergangenen Jahr diesmal auf 2000 Teilnehmer.

Um möglichst viele Firmen und deren Mitarbeiter zu mobilisieren, hat die AOK eine Wertungsklasse so genannter Motivationsteams im Programm. In vier nach Größe des Unternehmens und Anzahl der Mitarbeiter gestaffelten Klassen geht es um Pokale für die ersten Drei. Außerdem werden die drei schnellsten Auszubildenden der Männer und Frauen prämiert. Belohnt werden auch die drei kreativsten Outfits. Anmeldungen sind hier möglich.