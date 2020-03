Von Moritz Winde

Herford (WB). Ein Neubau ist erst einmal vom Tisch, stattdessen soll die bestehende Eishalle in Herford umgebaut werden: Geplant sind bis zu 200 Sitzplätze sowie ein Kabinen-Anbau. Unterdessen kündigt HEV-Chef Uwe Johann an, im Mai die Oberliga-Lizenz zu beantragen.

Sportlich ist der Aufstieg in Deutschlands dritthöchste Eishockey-Liga seit dem Play-off-Aus zwar nicht mehr möglich, dennoch ist es realistisch, dass die Herforder „Ice Dragons“ nächste Saison eine Klasse höher spielen werden. „In den letzten Jahren haben die Regionalliga-Vereine den Aufstieg allesamt verweigert“, sagt Uwe Johann.

Uwe Johann ist seit sieben Jahren HEV-Vorsitzender.

Doch wer in der Oberliga-Nord auf Torejagd gehen möchte, braucht weitaus mehr Kapital. Längere Auswärtsfahrten, häufigeres Training, bessere Spieler – sprich: Alles muss professioneller aufgestellt werden. „Wir kalkulieren mit mehr als dem doppelten Etat“, sagt Uwe Johann. Der Vereinsboss ist zuversichtlich, dass der HEV das nötige Geld zusammen bekommt. Es habe viele positive Gespräche mit heimischen Sponsoren gegeben, die den Club langfristig unterstützen möchten. „Wir wollen in der Oberliga einen einstelligen Tabellenplatz anvisieren und versuchen, in die Play-offs zu rutschen.“ Ob sie dies dürfen, entscheidet der Deutsche Eishockey-Bund.

Neubau sollte an B239

Auf dem Weg in neue Sphären ist in Uwe Johanns Augen nur eine neue, energieeffiziente Arena mit zwei Flächen vorstellbar. Seit Jahren gibt es Zoff um die Eiszeiten. Nach Angaben der Stadtwerke drehen pro Saison 80.000 Besucher ihre Runden im Kleinen Felde, der HEV hat 500 Mitglieder, darunter 150 Jugendliche. Vor Kurzem hat sich eine Mädchenmannschaft – die „Lady-Dragons“ – gegründet.

Eine neue Halle hätte auf dem ehemaligen Briten-Sportplatz an der Werrestraße nahe der B239 entstehen können und würde – Stand jetzt – 20 Millionen Euro kosten. Das Konzept beinhaltete zudem ein Restaurant, eine Bowling-Bahn und ausreichend Parkplätze.

Auf dem ehemaligen Briten-Sportplatz an der Werrestraße wäre Platz für eine neue Eishalle. Foto: Moritz Winde

Doch dieser Traum vieler Vereinsmitglieder und Anhänger wird zeitnah nicht umgesetzt werden. Das hatte Bürgermeister Tim Kähler jüngst den HEV-Vertretern persönlich mitgeteilt. Ein weiteres Großprojekt und die damit verbundenen Ausgaben hält der Verwaltungschef offenbar für schwer vermittelbar. Um dem HEV aber nicht zu hart vor den Kopf zu stoßen, soll nun die kleine Lösung im Kleinen Felde her.

Vor allem der Wunsch nach Sitzplätzen und Barrierefreiheit brennt Uwe Johann unter den Nägeln. Er spricht in diesem Zusammenhang von sozialer Teilhabe. „Wir sind der einzige Verein in OWL mit vielen Zuschauern, der keine Sitzplätze hat. Aus diesem Grund verlieren wir jedes Jahr 100 Zuschauer. Die Älteren schaffen es einfach nicht mehr, drei Stunden am Stück zu stehen.“

Zuschauerzahl auf 1029 begrenzt

Stadtwerke-Betriebsleiter Markus Diering sagt, es werde derzeit geprüft, was realisierbar sei. „Es geht um 50 bis 200 Sitzplätze. Eine separate Tribüne könnte über den Stehplätzen gebaut werden.“ Klar ist: Es wird keine zusätzlichen Kapazitäten geben. Mehr als 1029 Zuschauer dürfen laut Gerichtsurteil ohnehin nicht in die Halle. Anwohner hatten über Lärm geklagt.

Außerdem sollen Kabinen entstehen, idealerweise in einem Anbau. Derzeit müssen sich die Kufen-Cracks in den Freibad-Umkleiden umziehen – nicht mehr als ein Provisorium. Zu sehr darf allerdings nicht ins bestehende Gebäude eingegriffen werden, sonst könnte der Bestandsschutz wegfallen. Dann müsste jede Menge zum Beispiel in den Brandschutz investiert werden, was in keinem Verhältnis stünde. Die Ergebnisse werden im Sommer der Politik vorgestellt, dann muss über die Umbaupläne entschieden werden, die je nach Konzept bis zu fünf Millionen Euro kosten könnten.

Uwe Johann freut sich, dass Bewegung in die Sache kommt. Die Hoffnung auf einen Neubau hat er aber noch nicht aufgegeben.