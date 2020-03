Bürgermeister Tim Kähler will seinen Vorschlag am 27. März im Rat diskutieren lassen. Foto: Moritz Winde

Herford (WB). Die Stadt Herford soll sich an der Initiative „sicherer Hafen“ beteiligen. Diesen Vorschlag will Bürgermeister Tim Kähler dem Rat in seiner nächsten Sitzung am 27. März unterbreiten. Eine Zustimmung würde bedeuten, dass Herford über die Zuweisungsquote hinaus weitere Flüchtlinge aus griechischen Auffanglagern aufnimmt.