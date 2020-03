Von Stephan Rechlin

Herford (HK). Blinkerleuchte wechseln, Ablendglühbirne tauschen, Zündkerzen ersetzen – alles, was Kunden zu der Zeit noch selber lernen konnten, in der Dieter Stipp (1942 - 2012) seinen Gebrauchtwagenhandel am Ramker Weg gründete, erfordert heute Experten.

Die gibt es auch 50 Jahre nach der Unternehmensgründung noch im Autohaus Stipp , und zwar sowohl am Stammsitz als auch am ausgebauten Showroom am Wellbrocker Weg. Marko Stipp leitet das Unternehmen seit 2007 gemeinsam mit seinem Bruder Heiko: „Wir sind langsam mit den Bedürfnissen und Wünschen unserer Kunden gewachsen.“ Niemals sei in den vergangenen 50 Jahren der Wunsch aufgekeimt, sich an nur eine Automarke zu binden. Eine Beschränkung, die sich im Internet-Zeitalter auszahle: „Unseren Kunden geht es nicht um einen großen Palast auf viel Fläche, sondern um tief verankertes Know-How.“ Darum investiere Stipp in die Tiefe, nicht in die Breite. Heiko Stipp: „Wir werden ein neues Diagnosegerät anschaffen, mit dem wir die Fehler in allen Automarken analysieren können.“

Zu den Investitionen zählten dabei auch die Schulungen. Einer der insgesamt acht Mitarbeiter sei immer unterwegs, um die neuesten Konstruktionsmerkmale von BMW und Mercedes, VW und Ford, Renault, Citroën und anderer Marken zu erfahren. Stipp: „Hinzu kommt das große Feld der neuen Antriebstechniken, die wiederum ganz neues Zusammenhangswissen erfordern.“

Ruhiger Pol

Nur eine Kollegin wird nicht ständig mit neuer Technik, Schulungen und Diagnosegeräten behelligt. Mutter Gerda Stipp (73) hat gemeinsam mit ihrem verstorbenen Mann das Unternehmen aufgebaut. Ihre Präsenz ist vor allem für die vielen Stammkunden wichtig, die immer froh sind, mit ihr ein paar Worte wechseln zu können. Außerdem strahlt sie bodenständige Ruhe aus, falls der Alltag mal allzu digital zu werden droht.

In der internen Arbeitsteilung kümmert sich Kfz-Betriebswirt Heiko Stipp um den kaufmännischen und verwaltungstechnischen Teil des Unternehmens. Bruder Marko ist Kfz-Meister, der Erfahrungen aus dem Rennsportmilieu beisteuert Er fährt seit 13 Jahren Rennen und war inzwischen auf allen Grand-Prix-Strecken Europas in den verschiedensten Rennboliden des Motorsports unterwegs. Seine Gesellenjahre hat er bei BMW und VW absolviert. Rennautos setzt das Autohaus jedoch nicht instand. Stipp: „Diese Techniken sind eine Spur zu besonders.“