Beide stünden unter häuslicher Quarantäne und beiden gehe es gut, hieß es. Beide und die Familien stünden im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt. Derzeit werde geklärt, welche Kontakte sie hatten.

Das Mädchen besucht den Angaben zufolge die Grundschule Herford-Eickum. Die Schule wurde bis auf Weiteres geschlossen.

Die Schließung der Grundschule Eickum gilt bereits ab diesem Mittwoch, 11. März, für alle acht Klassen, die Lehrkräfte und alle weiteren Beschäftigten. Alle Betroffenen sollen von der Schule informiert werden, sie erhalten - so der Plan - zudem ein Infoblatt des Gesundheitsamtes. So sollen die Kinder und die anderen Personen zunächst in häuslicher Beobachtung bleiben. Diese Maßnahme und die vorläufige Schließung der Schule seien Vorsichtsmaßnahmen, bis das weitere Vorgehen geklärt sei, hieß es.

Krisenstab des Kreises einberufen

Neben dem älteren Ehepaar, das sich nach einem Urlaub in Italien mit dem Virus infiziert hatte , sind das nun der dritte und vierte Fall im Kreisgebiet.

Am Dienstag wurde wegen des aktuellen Falls auch der Krisenstab des Kreises offiziell einberufen. Landrat Jürgen Müller (SPD): „Die Lage im Kreisgebiet ist noch überschaubar. Die Maßnahmen nehmen derzeit zu und werden auch weiterhin in enger Abstimmung mit den Städten und Gemeinden getroffen. Im Krisenstab arbeiten alle Experten zusammen und entscheiden auf kurzen Wegen zeitnah.“

Dieses Gremium stehe im engen Austausch mit den Kliniken, Hausärzten und den Ordnungsämtern der Kommunen im Kreisgebiet und informiere auch die Presse und Bevölkerung über die aktuelle Situation im Kreisgebiet.

Bei List-Schülern bisher kein Nachweis

Die Schülergruppe vom Herforder Friedrich-List-Berufskolleg, die am vergangenen Samstagabend aus Südtirol zurückgekehrt ist, bleibt nach wie vor zunächst in häuslicher Quarantäne. Zwar habe es bei den bisherigen Abstrichen nur negative Befunde gegeben, aber weitere drei Personen aus der Gruppe zeigten grippale Symptome. Auch bei ihnen seien jetzt Abstriche gemacht worden. Die Ergebnisse der Tests würden am Mittwoch erwartet.

Hotlines nachgefragt

Allgemein gelte für Rückkehrer aus Risikogebieten, sich bei grippeartigen Symptomen zunächst telefonisch an den Hausarzt oder außerhalb der Sprechstunden an die 116117 zu wenden. Zudem hat der Kreis Herford ein Bürgertelefon geschaltet.

Derweil mehrten sich auch die Anrufe am Bürgertelefon des Gesundheitsamtes. Unter der Rufnummer 05221/131500 können Bürger ihre Fragen rund um die Coronaviren-Infektionen stellen. Das Bürgertelefon ist Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Auch am kommenden Wochenende soll das Bürgertelefon vorläufig stundenweise besetzt sein, Samstag von 10 bis 15 Uhr und Sonntag von 10 bis 13 Uhr.

Neben und außerhalb der Geschäftszeiten des Bürgertelefons des Kreises Herford gibt es auch weitere Hotlines, an die sich Bürger wenden können. Wer eine gesundheitliche Beratung bezüglich des Coronavirus braucht und fürchtet, sich angesteckt zu haben, oder seinen Hausarzt telefonisch nicht erreicht, kann sich telefonisch an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. Die Hotline ist erreichbar über die Telefonnummer 116117. Auch das NRW-Gesundheitsministerium hat eine Coronavirus-Hotline geschaltet: 0211/91191001.