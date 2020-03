Von Hartmut Horstmann

Herford (WB). Und wieder führt mindestens eine Spur nach Herford – im Mai erscheint der vierte OWL-Krimi von Jobst Schlennstedt. Der 43-Jährige, der am Friedrichs-Gymnasium Abitur gemacht hat und der heute in Lübeck lebt, hat mehr als 20 Regionalkrimis veröffentlicht. Die meisten spielen im Lübecker Raum.

Längst hat sich Jobst Schlennstedt als Marke in der extrem unübersichtlichen Regionalkrimi-Szene etabliert – entsprechend positiv fallen zum Beispiel die Rezensionen des OWL-Vorgängers „Sennegrab“ aus. Dessen Handlung begann damit, dass die Leiche eines Bielefelder Kommunalpolitikers gefunden wurde.

Kommissar wohnt am Neuen Markt

Ähnlich brutal geht es auch im nächsten Roman mit dem vielsagenden Titel „Velmerstot“ zu. Dem Klappentext des noch nicht erschienenen Buches ist zu entnehmen, dass es diesmal jedoch gleich drei Tote sind: Gefunden werden „die geköpften Leichen zweier Frauen – und eines Mannes, der sich womöglich selbst das Leben genommen hat“.

Später kommt eine weitere Leiche hinzu – und zwar in Herford. Eine Frau werde tot in ihrer Wohnung in der Bergertorstraße gefunden, verrät der Autor. Außerdem gebe es eine Szene, die im Amtsgericht spiele: „Dort wird das Testament des verstorbenen Vaters von Jan Oldinghaus verlesen. Auch eine dramatische Szene!“ Bei besagtem Jan handelt es sich um einen Kommissar, der in Bielefeld arbeitet und seine Wohnung am Neuen Markt in Herford hat.

Da Schlennstedt viel Wert auf stimmiges Lokalkolorit legt, darf der Leser gespannt sein, ob er die Veränderungen in dem Bereich an der Johanniskirche in seinem neuen Roman berücksichtigt hat.

Noch kein Lesetermin für Herford

Bemerkenswert ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Nachdem der Autor aufgrund seiner Erfahrung mit anderen Krimiorten zeitweise skeptisch war, ob Ostwestfalen-Krimis ein großes Publikum finden, ist „Velmerstot“ seine zweite OWL-Veröffentlichung in einem Jahr. Übrigens: Bei „Velmerstot“ handelt es sich nicht um einen krimigemäßen Ort des Todes, sondern um einen realen Berg des lippischen Eggegebirges.

Drei Lesetermine hat der Autor bereits. Buchpremiere ist am 27. Mai in Bielefeld (Thalia). Am 1. Juli liest Schlennstedt in Bünde (Waldschlösschen) und am 27. November bei der Löhner Kriminacht. Einen Lesetermin für Herford gibt es noch nicht.