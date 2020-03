Wer kennt diesen Mann? Zeugen sollen sich an die Polizei wenden.

Das spätere Opfer und der bislang noch unbekannte Mann haben sich über ein Dating-Portal kennengelernt. Als sie sich im August 2019 in einem Lokal in Bad Oeynhausen trafen, stellte sich heraus, dass der Mann offenbar das Foto eines anderen auf seinem Profil verwendet hatte.

Die Frau wandte sich an die Polizei und zeigte ihn nach einem Treffen wegen Vergewaltigung an. Laut Polizei soll der Mann sein Opfer im September 2019 auch bedroht, an ihrem Wohnort aufgesucht und verletzt haben.

Das Landeskriminalamt NRW hat ein Phantombild angefertigt. Die Kriminalpolizei Herford bittet nun um Hinweise zur Tat: Wer kennt die Person auf der Zeichnung oder kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Der Mann sei zwischen 1,85 Meter und 1,90 Meter groß, zwischen 40 und 50 Jahren alt, habe dunkle Haare und braune Augen sowie eine kräftige Figur.

Hinweise werden erbeten an 05221/8880 oder jede andere Polizeidienststelle.