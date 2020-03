So wild wurde im vergangenen Jahr bei der „Kneipennacht“ gefeiert. Foto: Daniela Dembert

Herford (WB/mor). Eigentlich sollten am Samstag, 14. März, zwölf Bands live in zwölf Kneipen der Innenstadt spielen. Bis zuletzt hatte Uwe John von der veranstaltenden Agentur Gastro-Event aus Moormerland in Ostfriesland auf eine Durchführung gehofft. Doch vergeblich.