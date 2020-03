Von Bernd Bexte

Herford (WB). Der Besuch von Oma und Opa am Wochenende ist abgesagt. „Da ist uns das Risiko doch zu hoch“, sagt die Eickumer Mutter. Ihr achtjähriges Kind besucht die dortige Grundschule, die am Dienstag bis auf Weiteres geschlossen wurde.

Eine neunjährige Schülerin hat sich mit dem Coronavirus infiziert . Deshalb müssen alle Eickumer Grundschuleltern umplanen. „Die Schließung stellt uns natürlich vor Herausforderungen“, sagt die Mutter des achtjährigen Kindes, die namentlich nicht in Erscheinung treten möchte.

Am Mittwoch hatte sie sich frei genommen, um beim Nachwuchs zu bleiben. „Am Donnerstag und Freitag bleibt mein Mann zu Hause.“ Das Kreisgesundheitsamt hatte die Eltern in einem Schreiben informiert: Sie sollten auf Krankheitssymptome bei ihrem Kind achten, den Kontakt zu anderen Personen und Besuche einschränken. Das gelte auch für Lehrer und alle anderen Personen, die sich seit dem 6. März in der Schule aufgehalten haben. „Sie als betroffene Eltern können bis auf Weiteres ihrer Arbeit nachgehen“, heißt es darin. Nächste Woche werde dies aber nur ihr Mann tun, die im Gesundheitswesen beschäftigte Mutter hat sich Urlaub genommen.

Viele Elternanfragen

Die Schulschließung hat zu erheblichen Unsicherheiten geführt. Dürfen Kinder, deren Geschwister in Eickum unterrichtet werden, andere Schulen besuchen? „Laut Aussage des Gesundheitsamtes Herford sind ausschließlich die Kinder der Grundschulklasse aus Eickum, in der eine Corona-Infektion diagnostiziert wurde, in Quarantäne. Geschwisterkinder gelten nicht als Verdachtsfälle und besuchen daher die Schule“, hieß es am Mittwochmittag auf der Internetseite des Friedrichs-Gymnasiums.

Dort hatte es am frühen Morgen vor Unterrichtsbeginn zahlreiche Anrufe besorgter Eltern gegeben. „Das Telefon stand ab 7.15 Uhr nicht mehr still“, sagte Schulleiterin Gudrun Horst de Cuestas. Beim Gesundheitsamt sei zu diesem Zeitpunkt niemand erreichbar gewesen, den man um Rat hätte fragen können.

„Sind relativ entspannt“

Deshalb sei sie selbst tätig geworden. „Wir bitten Sie, bis eine anderslautende Nachricht veröffentlich wird, Geschwisterkinder zunächst nicht zum FGH zu schicken“, hatte Horst de Cuestas am Morgen auf der Internetseite mitgeteilt. Das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. „Schließlich habe ich eine Fürsorgepflicht für die Schüler“, erklärte die Pädagogin im Gespräch mit dem HK. Bei der Stadt sorgte dies für Irritationen. „Von einer solchen Regelung wissen wir nichts“, hieß es im Rathaus. Man wolle sich schlau machen. „Das war nicht mit uns abgesprochen“, sagte später Stadtsprecherin Susanne Körner. Nach Rücksprache wurde die Internetnachricht dann am Mittag verändert.

Die von der Schulschließung in Eickum betroffenen Eltern müssen nun sehen, wie sie ihren Alltag organisieren. „Wir sind relativ entspannt, denn wir gehören ja nicht zur Risikogruppe“, sagt die 40-jährige Mutter. Und mit guter Hygiene sei man auf der sicheren Seite.