An der Spitze des Krisenstabes versuchen Landrat Jürgen Müller, Gesundheitsamtsleiterin Dr. Marie-Luise Kluger und Kreisgesundheitsdezernent Norbert Burmann (von links) die Ausbreitung des Coronavirus so stark wie möglich einzudämmen. Foto: Moritz Winde

Von Stephan Rechlin und Bernd Bexte

Die 24 Kinder der dritten Klasse der Grundschule Eickum stehen unter häuslicher Quarantäne. Dr. Marie-Luise Kluger leitet das Gesundheitsamt des Kreises: „Einzelne Kinder haben Symptome. Sie sollen am Donnerstag einen Abstrich machen. Wir hoffen, dass wir am Freitag die Ergebnisse haben.“ Wichtig sei es, die Kontakte des Mädchens und der Eltern gründlich zu recherchieren. Kluger: „Stoppen können wird den Virus nicht, wir können nur versuchen, die Geschwindigkeit der Ausbreitung einzudämmen.“

Insgesamt sind im Kreis Herford jetzt fünf Personen mit dem Coronavirus infiziert. Der am Dienstag gemeldete fünfte Patient hatte sich in einer Gastwirtschaft in Österreich angesteckt.

Kreis setzt auf Netzwerk

Vor der Presse stellt Landrat Jürgen Müller (SPD) fest: „Wir freuen uns, dass es den fünf Personen gut geht und sind froh, dass wir nach wie vor eine übersichtliche Lage haben. Ganz wichtig ist uns die Besonnenheit in der Bevölkerung. Der Kreis Herford und die neun Städte und Gemeinden sind gut vorbereitet und haben ein großes funktionierendes Netzwerk, das greift, wenn Maßnahmen wie Schulschließungen oder ähnliches ausgesprochen werden müssen.“

Die Absage von Großveranstaltungen liege im Ermessen der Kommunen. „Das sind jeweils Einzelfallentscheidungen, allerdings mit Rücksprache mit dem Kreisgesundheitsamt“, erläutert Müller. So wolle man am heutigen Donnerstag beraten, ob Großdiscotheken wie „Go Parc“ oder „X“ am Wochenende eventuell doch schließen müssen. Kreisgesundheitsdezernent Norbert Burmann leitet den Krisenstab: „Wir streben bei allen Veranstaltungen eine kreiseinheitliche Lösung an.“

Homeoffice

Auch die Wirtschaft sei bereits betroffen. So habe die Firma Bauformat-Küchen (Löhne) Mitarbeiter vorsorglichnach Hause geschickt, um sie im Home-Office arbeiten zu lassen. Sie hätten auf einer Messe Kontakt zu einem Infizierten gehabt. „Wir stehen auch mit anderen Firmen in Verbindung“, sagt Kluger.

An zentraler, gut erreichbarer Stelle möchte der Kreis so schnell wie möglich eine zentrale Abstrichstelle einrichten. Damit sollen sowohl die Arztpraxen entlastet als auch das Ansteckungsrisiko in den Wartezimmern minimiert werden. In begründeten Einzelfällen sollen Patienten für einen Abstrich auch zu Hause aufgesucht werden. So sollen mögliche Engpässe bei der Behandlung von Risikopatienten vermieden werden. Müller: „Schließlich gibt es auch Menschen, die an der normalen Influenza erkrankt sind.“ Für sie alle stünden etwa 50 Betten in der Isolierstation des Klinikums bereit: „Im Notfall können wir dort aber die Kapazitäten aufstocken.“

Hilfe aus der Apotheke

Die Ausstattung der Hausarztpraxen mit Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel falle je nach Beschaffungsmethode unterschiedlich aus. Kluger: „Praxen, die große Mengen einkaufen, sind noch ganz gut versorgt. Bei anderen sieht es kritisch aus.“ Landrat Müller stehe deshalb in Kontakt zu den Apotheken im Kreis Herford: „Sie können Desinfektionsmittel selber herstellen und werden das jetzt auch in hohem Umfang tun.“ Ihr Umsatz mit diesen Mitteln habe schon jetzt den üblichen Jahresbedarf überschritten.

Alle drei Krankenhäuser rufen Angehörige und Freunde ihrer Patienten auf, Besuche auf das Notwendigste zu reduzieren. Wiesen sie Erkältungen oder Grippesymptome auf, mögen sie bitte zu Hause bleiben.