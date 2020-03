Der Kreisel an der Kreuzung Milser Straße/Auf der Helle soll nun nicht zurückgebaut, sondern – im Gegenteil – vergrößert werden. Die Landesbehörde Straßen NRW stellte am Donnerstag die Umbaupläne im Naturschutzbeirat vor. Baubeginn ist noch dieses Jahr. Foto: Moritz Winde

Von Bärbel Hillebrenner

Herford (WB). Wie viele Unfälle gibt es am Kreisel Elverdisser Straße/Auf der Helle/Milser Straße? Und wie hoch sind die Sach- und Personenschäden? Das weiß die Landesbehörde Straßen NRW nicht. „Aber es müssen einige sein, sonst hätten wir den Auftrag für eine Beseitigung dieses Unfallschwerpunkts nicht bekommen“, sagt Fred Olm. Er ist Projektleiter bei Straßen NRW und stellte am Donnerstag die Planungen dem Naturschutzbeirat des Kreises vor.

Dessen Mitglieder tragen unter anderem dazu bei, dass bei Baumaßnahmen ein ausreichender Ausgleich erfolgt und die Natur nicht im Asphalt erstickt. Denn genau darauf legen die Landwirte, Naturschützer und Ökologen großen Wert. So haben sie denn auch die Menge der Ersatzpflanzungen bemängelt – wurden doch fünf alte Bäume gefällt und werden nach der Vergrößerung des Kreisels zusätzlich 260 Quadratmeter neu versiegelt.

Zu viele Unfälle

Im Gegenzug sollen direkt an dem Standort in Elverdissen acht Winterlinden gesetzt werden und zusätzlich noch Gehölze am alten Truppenübungsplatz in Bischofshagen. BUND-Kreisvorsitzender Bernd Meyer-Lammering fragte: „Warum sind direkt am Kreisel nicht mehr Bäume und Gehölze vorgesehen?“ Die Antwort vom Projektplaner: „Dann bräuchten wir noch mehr Grund und Boden.“

Den für die Verbreiterung zu bekommen, war schon harte Arbeit, denn der Landbesitzer wollte an dieser Stelle nicht verkaufen. Um hier den Verkehr dennoch sicherer zu machen, sollte deshalb ursprünglich der Kreisel zurückgebaut werden und wieder eine Ampelkreuzung entstehen.

Frühere Beteiligung

Fred Olm: „Auf den letzten Drücker hat der Eigentümer dann doch noch im Herbst Fläche an uns verkauft.“ Deshalb seien auch die Planungen so knapp – Ende Februar – an den Beiratsvorsitzenden Ullrich Richter gegangen, dem das gar nicht gefiel. „Der Beirat muss viel früher beteiligt werden, sonst werden wir vor vollendete Planungen gestellt.“ So wie jetzt: Die fünf, etwa 40 Zentimeter dicken Bäume – Ahorn, Kirsche und drei Linden – sind schon gefällt worden.

Sämtliche Ausgleichsmaßnahmen sind mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Herford abgesprochen worden. Deren Vertreter Klaus Kernebeck hatte die Möglichkeit genannt, dass man die jetzt kurze Baumreihe entlang der Elverdisser Straße irgendwann einmal bis in den Ortskern fortsetzen könne – eine Zukunftsvision, an deren Umsetzung die Beiratsmitglieder so ihre Zweifel hatten. Die Landesbehörde drängt derzeit beim Kreiselausbau auf Eile: „Spätestens im Sommer soll mit dem Umbau begonnen werden und die Umgestaltung nach vier Monaten beendet sein“, erklärte Olm.