Nach dem Abwasser in den Keller der Feuerwache eingedrungen war, wurde jetzt ein Rohr ausgetauscht, so dass die Stadt davon ausgeht, dass das Problem behoben ist. Foto: Moritz Winde

Herford (WB/ram). „Wir gehen davon aus, dass jetzt kein Abwasser mehr in die Feuer- und Rettungswache dringt“, sagt Gerhard Altemeier, Leiter des Immobilien- und Abwasserbetriebs (IAB). Ende Februar stand knöchelhoch eine braune Brühe im Keller der Wache an der Werrestraße.

Ein kaputtes Fallrohr hatte offenbar dafür gesorgt, dass Abwasser nicht mehr abfließen konnte und sich Klopapierreste und Fäkalien in der Feuerwache verteilten. „Das Rohr ist jetzt ausgetauscht worden“, so Altemeier. Darüber hinaus sollen Rückstauventile erneuert worden sein. Die Mitglieder des IAB-Ausschusses sind über die Ausbesserungsarbeiten informiert worden. „Ich gehe davon aus, dass die jetzt getroffenen Maßnahmen ausreichend sind. Es ist den Rettungskräften jedenfalls nicht zuzumuten, dass nach kräftigen Regenschauern Abwasser in die Wache dringt“, sagt Wolfgang Rußkamp (CDU).