In der Münsterkirche findet am Sonntag kein Gottesdienst statt. Foto: Bernd Bexte

Herford (WB). Der evangelische Kirchenkreis Herford empfiehlt seinen Gemeinden, die Gottesdienste abzusagen. In einer Mitteilung des Kirchenkreises heißt es, es habe eine neue Bewertung des Coronavirus gegeben.

Superintendent Michael Krause habe daraufhin unverzüglich die Kirchengemeinden sowie Pfarrerinnen und Pfarrer schriftlich per E-Mail informiert. Hier ein Auszug aus seinem Schreiben:

„Im Vorfeld eines Krisengespräches des Landrates mit den Bürgermeistern im Kreis Herford hat der Landrat soeben eine Bitte an mich gerichtet: Er empfiehlt bis auf Weiteres, keine Gottesdienste zu feiern. Das gilt bereits für das nun kommende Wochenende. Grund für diese Empfehlung und dringende Bitte ist die Einschätzung, dass bei einem üblichen Gottesdienst am Sonntagmorgen in der Regel Menschen zusammenkommen, die zur Risikogruppe gezählt werden müssen.”

Mit dieser Empfehlung sei noch keine Aussage zu den Ostertagen getroffen. Krause schreibt: „Ich bitte Sie, im Sinne der Empfehlung des Landrates zu handeln. Zu Beginn der kommenden Woche werden wir seitens des Kirchenkreises die sich nunmehr abzeichnende Lage bewerten.“

Der Kirchenkreis betonte auf Nachfrage dieser Zeitung, dass es sich um eine Empfehlung handele. Man gehe allerdings davon aus, dass sich alle Gemeinden daran halten.