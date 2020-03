Herford (WB/rec). Um seine ehrenamtlichen Helfer und die Gäste nicht unnötig in Gefahr zu bringen, schließt der Herforder Mittagstisch für zwei Wochen. Die Herforder Tafel schließt ebenfalls ihre Ausgabe bis zum 30 April. Das gilt einer Mitteilung der Tafel zufolge auch für Ausgabestellen in Enger, Spenge und Hiddenhausen.

Pfarrer Bodo Ries vom Vorstand des Mittagstisches folgt damit dem Aufruf des Landrates: „Beim Mittagstisch arbeiten viele Menschen als Ehrenamtliche, die schon 70 Jahre und älter sind. Bei den Gästen gibt es außerdem viele Menschen mit einer Lungenvorerkrankung. Deswegen gehören dort viele zur Risikogruppe und müssen nun besonders geschützt werden. Aus den Sommerferien seien die Nutzer des Mittagstisches solche Auszeiten gewöhnt: „Alle haben einen festen Wohnsitz. Es wird niemand verhungern.“

Nachdenken über „Essen to go“

In den kommenden zwei Wochen werde geprüft, den Bedürftigen das warme Essen mittags als „Essen to go“ mit auf den Weg zu geben, ohne dass 40 Personen in einem Raum eng zusammensitzen müssen. Wer eine gute Idee zu diesem Thema habe, möge sich bei Barbara Firidin melden: b.firidin@web.de.