Von Ralf Meistes und Stephan Rechlin

Herford (HK). Sollte die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Herford sprunghaft ansteigen, so wäre auch das Mathilden-Hospital in der Lage, Corona-Patienten in Isolierzimmern unterzubringen. „Wir könnten schnell 30 Plätze einrichten. Aufgrund unserer baulichen Voraussetzungen wäre eine solche Quarantänezone rasch geschaffen“, sagt Dr. Georg Rüter, Geschäftsführer des Mathilden-Hospitals.

Momentan ist aber das Klinikum Herford erste Anlaufstation für Menschen, die sich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert haben. Hier können bis zu 50 Isolierzimmer bereit gestellt werden.

Corona-Konferenzen

Jeden Morgen finden in den drei Krankenhäusern der Katholischen Hospitalvereinigung Ostwestfalen (KHO) in Bielefeld, Gütersloh und eben am Mathilden-Hospital in Herford Besprechungen zum Thema Corona-Virus statt. „Anschließend bringen wir unsere 1600 Mitarbeitern in den Häusern per Rundmail auf den neuesten Stand“, erklärt Dr. Rüter.

Neue Besuchszeiten

Von Samstag, 14. März, an schränkt das Mathildenhospital seine Besuchszeiten ein. Besuche sind demzufolge nur noch von 15 bis 19 Uhr möglich. Die Zahl der Besucher wird auf einen pro Patienten begrenzt; Härtefallregelungen (Begleitperson, besonders schwer Kranke) werden angewendet. Geplante Operationen finden eine Pressemitteilung des Hospitals zufolge wie zugesagt statt. Sofern sich in den kommenden Tagen eine neue Lage ergeben sollte, werde das Hospital darüber neu befinden.

Medizinisch notwendige Eingriffe werden in jedem Fall durchgeführt. Die Sicherheit vor Ansteckungen sei im Krankenhaus im Grunde genommen viel höher als draußen auf der Straße: Schutzkleidung und Desinfektionsmittel seien ausreichend vorhanden und würden diszipliniert von allen Mitarbeitern genutzt.