In nur zwei Tagen ist aus dem großen Herforder Spaßbad H2O ein Coronavirus-Abstrichzentrum geworden. Von kommenden Montag an richten Stadt und Kreis Herford die zentrale Teststation ein. Sie soll Kliniken und Hausärzte entlasten.

Von Stephan Rechlin

Die zentrale Abstrichstelle für Corona-Verdachtsfälle im Kreis Herford soll bereits vom kommenden Montag an eingerichtet werden. Sie wird wie auch die in Gütersloh, Bielefeld, Detmold, Paderborn und Minden eingerichteten Stellen von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betrieben. Ausdrücklich soll dort niemand auf eigene Faust die Anlaufstellen aufsuchen. Unbedingt müsse vorher bei der KV unter Telefon 116 117 oder beim Kreisgesundheitsamt angerufen werden. In diesem Beratungsgespräch erfolgt eine Entscheidung durch Mediziner, ob ein Abstrich notwendig ist. Die Labore, die die Abstriche analysieren, arbeiten bereits am Anschlag.

Jetzt 19 Infizierte

Im Kreis Herford gibt es einer Pressemitteilung des Kreises zufolge seit Freitag insgesamt 19 bestätigte Corona-Fälle. Damit steigt die Zahl im Kreisgebiet im Vergleich zu gestern um zehn. Das zeigt, dass die Situation zunehmend dynamisch ist. Die Rückverfolgung der Infektionsketten erschwere sich mit zunehmender Fallzahl. Deshalb würden sich derzeit mehrere hundert Menschen vorsorglich in häuslicher Quarantäne befinden. Zehn der infizierten Personen stammten aus Herford, die anderen Personen verteilten sich auf Enger (1), Löhne (3), Bünde (3) und Hiddenhausen (2). Das Alter der Infizierten beläuft sich zwischen neun und 72 Jahren. Zwei der infizierten Personen seien in stationärer Behandlung im Klinikum. Trotz steigender Fallzahlen gebe es eine positive Nachricht: Die Klassenkameraden des infizierten Mädchens aus der Eickumer Grundschule hätten sich allesamt nicht mit dem Corona-Virus infiziert.