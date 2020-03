Hartmut Wiesemann zeigt es an: Ab diesem Montag dürfen vorerst nur noch sechs Kunden zeitgleich in die Altstädter Apotheke am Alten Markt. Der 52-Jährige will so dafür sorgen, dass alle geforderten Hygie­nestandards in Zeiten der Corona-Krise so gut wie möglich eingehalten werden können. Auch die Zahl der sozialen Kontakte soll so verringert werden. Foto: Peter Monke