Von Bernd Bexte

Nach HK-Informationen hatte Landrat Jürgen Müller am Wochenende die Kreisvorsitzenden der im Kreistag vertretenen Parteien kontaktiert, um die Schritte zu erörtern. Diese sollen dann wiederum Rücksprache mit den Fraktionsvorsitzenden gehalten haben. Ergebnis: Die kommunalpolitische Arbeit kommt in der aktuellen Krisenzeit weitgehend zum Erliegen. Wahlkampfveranstaltungen sollen zunächst nicht stattfinden. Dringliche, unaufschiebbare Entscheidungen soll der Landrat gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden oder dem Ältestenrat des Kreistages treffen.

Bürgermeisterkandidatin nimmt Auszeit

Wie es in der Stadt Herford diesbezüglich weitergeht, ist offen. Bürgermeister Tim Kähler hatte am Freitag angekündigt, die kommunale Selbstverwaltung wie bisher aufrecht zu erhalten. So würden die Sitzungen des Finanzausschusses am 23. März und des Rates am 27. März stattfinden. Kähler wolle mit dem Ratsmitgliedern dann auch darüber diskutieren, was die Stadt Herford tun könne, damit sie im Kern weiter funktioniere. Nach HK-Informationen findet dazu am Montag ein Treffen mit den Vorsitzenden der Ratsfraktionen statt.

CDU-Bürgermeisterkandidatin Anke Theisen hat sich am Wochenende bereits via Facebook positioniert. Sie wolle sich in der nächsten Zeit bedeckt halten. „Ich werde zum Wahlkampf wiederkommen, ich werde auch nicht weg sein, aber ich werde mich die kommenden Tage und Wochen nun zurück nehmen, weil die Themen dieser Stadt unter dem Eindruck der Herausforderungen, die Corona mit sich bringt, nicht mehr schwer wiegen.“ Sie habe „Hochachtung und Respekt vor unserem Bürgermeister“, der diese Herausforderungen stemme.

Möglicherweise werden auch anstehende Parteiversammlungen zur Nominierung der Wahlkreiskandidaten verschoben. Denn für eine Entscheidung haben die Parteien bis zum 30. Juni Zeit.