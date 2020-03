Auf gute Zusammenarbeit: HK-Geschäftsstellenleiterin Birgit Halstenberg und Buchhändler Wolf-Dieter Otto stehen am neuen Servicepunkt des HERFORDER KREISBLATTES in der Buchhandlung Otto an der Höckerstraße 6. Foto: Bernd Bexte

Herford (WB). Das HERFORDER KREISBLATT strukturiert sein Angebot neu. Von diesem Montag an, 16. März, können Leser alles rund um Abo und Kleinanzeigen in einem neuen Service-Punkt in der Buchhandlung Otto an der Höckerstraße 6 erledigen. Das bisherige Ladenlokal an der Brüderstraße 30 ist geschlossen.

Lokalredaktion und Medienberater für gewerbliche Anzeigen sind aber selbstverständlich weiterhin dort vor Ort. Der HK-Servicepunkt in der Buchhandlung Otto hat deutlich erweiterte Öffnungszeiten; er ist montags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr erreichbar, samstags von 9 bis 16 Uhr.

Kundenfreundliche Öffnungszeiten

Leser des HERFORDER KREISBLATTES können dort Familienanzeigen und private Kleinanzeigen, Abobestellungen und Reisenachsendungen aufgeben sowie Zeitungsspenden veranlassen. Zu diesem Zweck wurde im Ladenlokal ein spezieller HK-Bereich mit Formularen und Informationsmaterialien eingerichtet, außerdem wurde das Team der Buchhandlung entsprechend geschult.

„Wir freuen uns, mit der Buchhandlung Otto ein alteingesessenes Herforder Unternehmen als Partner gewonnen zu haben“, sagt HK-Geschäftsstellenleiterin Birgit Halstenberg. Auch die gute Erreichbarkeit und die kundenfreundlichen Öffnungszeiten hätten bei der Auswahl eine Rolle gespielt.

Leser können sich in der Buchhandlung zudem die kostenlosen Anzeigenblätter OWL am Sonntag und OWL am Donnerstag abholen. „Wir freuen uns, mit dem HERFORDER KREISBLATT ein ebenso traditionsreiches Unternehmen vertreten zu können“, sagt Wolf-Dieter Otto, Inhaber der Buchhandlung.

Alle Ansprechpartner auf einen Blick

Der Abonnentenservice ist auch telefonisch unter 0521/585-100 oder 05221/5908-31 erreichbar, private Kleinanzeigen können telefonisch unter 0521/585-8 aufgegeben werden. Veranstaltungstickets gibt es in der Buchhandlung nicht, sie sind online über www.westfalen-blatt.de/tickets buchbar oder können telefonisch unter 0521/52996-40 bestellt werden.

Eine Auswahl an Büchern können interessierte Leser in der WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstelle in Bielefeld am Jahnplatz, Oberntorwall 24, kaufen. Dies gilt natürlich auch für Veranstaltungskarten oder Tickets für Heimspiele des DSC Arminia Bielefeld.

Als Medienberater sind an der Brüderstraße 30 weiterhin erreichbar: Birgit Halstenberg (Telefon 05221/5908-30), Sabrina Meves (Telefon 05221/5908-27) und Michael Pein (Telefon 05221/5908-28).