Entkernt und eingerüstet: Das Brandhaus am Lübbertor bietet seit Monaten den Anblick einer Baustelle. Doch vor Ort tut sich nichts, denn die Stadt hat die für die Sanierung notwendige Baugenehmigung noch nicht erteilt. Foto: Moritz Winde

Von Bernd Bexte

Herford (WB). Am 3. April ist es ein Jahr her, dass das markante Apartmenthaus am Lübbertor durch einen Brand weitgehend zerstört wurde . Der angekündigte Wiederaufbau lässt aber immer noch auf sich warten. Eine letzte Hürde für die Baugenehmigung soll eine Bürgschaft für eine Parkplatzablöse sein.