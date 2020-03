So geht’s: Niko Dürkopp und Annika Nitschke nehmen bei Landrat Jürgen Müller zu Demonstrationszwecken einen Abstrich. Foto: Bernd Bexte

Von Bernd Bexte

Herford (WB). Bis zu 200 Abstriche sollen hier täglich gemacht werden: Die zentrale Anlaufstelle für Corona-Verdachtsfälle im Kreis Herford nimmt an diesem Dienstag ihren Betrieb in einem großen Zelt auf dem Parkplatz vor dem Freizeitbad H2O auf.

Ganz wichtig: „Es werden nur Abstriche von Personen genommen, die von ihrem Hausarzt, einer Notfallpraxis oder vom hausärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer 116117 hierhin verwiesen wurden“, betont Marie-Luise Kluger, Leiterin des Kreisgesundheitsamtes. Alle anderen würden sofort wieder nach Hause geschickt.

Hausarztpraxen sollen entlastet werden

„Wir wollen mit dieser Stelle die Hausarztpraxen und Krankenhäuser entlasten“, sagt Rolf Wilmsmeier, Arzt aus Bünde und stellvertretender Bezirksstellenleiter der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Die betreibt die Abstrichstelle, beim Aufbau half das THW mit, Unterstützung in den kommenden Wochen bieten die DRK-Verbände Herford-Stadt und Herford-Land.

Täglich, auch am Wochenende, können die von den Hausärzten oder anderen zuständigen Stellen angemeldeten potenziellen Patienten hier zwischen 10 und 16 Uhr vorstellig werden. Aber nicht von jedem begründeten Verdachtsfall wird ein Abstrich genommen. „Bei einer potenziell betroffenen Familie wird nur von der Person ein Abstrich genommen, die die stärksten Symptome zeigt“, erläutert Kluger.

Bei einem positiven Befund gelten die anderen Familienmitglieder als infiziert. Das liegt auch an den begrenzten Ressourcen, unter anderem am Untersuchungsmaterial in den Laboren. „Uns fehlen aber auch Schutzmasken, Kittel, Handschuhe, Desinfektionslösung“, sagt Wilmsmeier.

Rachenabstrich mit Wattestäbchen

Während des Aufenthaltes an der Abstrichstelle verlassen die potenziellen Patienten das Auto nicht. Nach der Anmeldung fahren sie in das am Sonntag aufgebaute Zelt und lassen die Seitenscheibe herunter. „Geschultes Personal entnimmt ihnen dann mit einem Wattestäbchen einen Rachenabstrich“, erklärt Thomas Jakob, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Kreis Herford. „Das ist eine Sache von fünf Minuten.“

Der Hausarzt oder die jeweilige andere zuvor kontaktierte Stelle teile ihnen dann im Nachgang das Ergebnis mit. Sämtliche Proben werden im Labor Krone in Bad Salzuflen untersucht.

Werden bei einem Patienten bereits vor Ort schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen festgestellt, kann er in einen Untersuchungsraum im H2O geführt werden – dort, wo sich sonst der Wellnessbereich befindet.

Landrat Jürgen Müller weist bei Fragen rund um das Thema Coronavirus erneut auf das Bürgertelefon des Kreises hin. „Unter der Nummer 131500 können sich Ratsuchende an unsere Experten wenden.“ Davon würde rege Gebrauch gemacht. Mehrere hundert Anrufer meldeten sich dort pro Tag.