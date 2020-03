Herford (WB/ptr/hil). Seit Montag ist der Kundenverkehr in der Altstädter Apotheke am Alten Markt in Herford strenger geregelt. Nur noch sechs Kunden dürfen gleichzeitig ins Geschäft. Apotheker Hartmut Wiesemann will so dafür sorgen, dass Hygienestandards in Zeiten von Corona so gut wie möglich eingehalten werden können.