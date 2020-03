Die Schulen sind geschlossen, die Kitas ebenfalls. Nachdem die Stadt Minden erklärt hat, für den April keine Kita-Beiträge zu erheben, streben jetzt auch die Kommunen sowie der Kreis Herford eine Lösung an, um die Eltern finanziell zu entlasten. Foto: dpa

Von Ralf Meistes

Herford (HK). In Zeiten, in denen die Schulen und Kindertagesstätten geschlossen sind, sollen Eltern nicht auch noch für Leistungen zur Kasse gebeten werden, die sie nicht in Anspruch nehmen können.