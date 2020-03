Von Lars Krückemeyer

Herford (WB). 9.30 Uhr an der Wiesestraße: In 30 Minuten soll die Abstrichstelle auf dem Parkplatz des geschlossenen H2O öffnen und Helfer Proben von Personen entnehmen, die vom Arzt geschickt werden.

Mit Mundschutz am Lenkrad

Die ersten zehn Autos mit Herforder und Lipper Kennzeichen sind bereits da, ein Patient sitzt mit Mundschutz und blauen Einmal-Handschuhen am Lenkrad. Ein Mann und eine Frau schauen sich das Szenario lieber erstmal vom großen Parkplatz auf dem großen Parkplatz gegenüber an. Ruck, zuck wird die Schlange der Patienten immer länger. 20 Autos, 30 Autos: Es dauert nicht mehr lange, bis die Schlange in den Kreuzungsbereich mit der Sachsenstraße und der Clausewitzstraße reicht und für lange Wartezeiten an den Ampeln sorgt.

Um 10.11 Uhr ist es dann soweit: DRK-Mitarbeiter winken die ersten Autos in die zweispurige Zeltstraße. Höher als 2,10 Meter dürfen sie nicht sein. Erste Station ist eine Art Kassenhäuschen, an dem die Patienten sich anmelden und ihre Versichertenkarte vorzeigen. Etwas bar bezahlen müssen sie nicht.

„Ohne Bescheinigung kein Test“

Drinnen haben die Helfer Tische, Stühle und Behälter auf eine kleine Holzbühne gestellt – fast wie einem Büro. Sie tragen Schutzanzüge, Handschuhe, Kopf- und Mundschutz. Viele würden beim flüchtigen Hinschauen wohl zuerst an eine Waschanlage denken, wären da nicht die Helfer. Es wirkt irgendwie skurril.

Wichtig ist: „Ohne Bescheinigung kein Test! Wer keinen dabei hat, wird über eine dritte Fahrspur am Zelt vorbeigeleitet“, betont Andreas Heistermann vom Kreis Herford noch einmal. Geöffnet ist die Abstrichstelle täglich von 10 bis 16 Uhr.