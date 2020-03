Blick in die Volksbank-Filiale an der Arndstraße in Herford. Sie ist nicht von der Schließung betroffen. Die Geschäftsstelle dürfen maximal zwei Kunden gleichzeitig betreten. Foto: Meistes

Herford/Hiddenhausen (WB/rec). Die Volksbank Bad Oeynhausen-Herford schließt einen Teil ihrer Geschäftsstellen, um eine weitere Verbreitung des grassierenden Coronavirus möglichst einzudämmen. Pressesprecher Andreas Kelch: „Der Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter hat für uns höchste Priorität.“ In den verbleibenden Geschäftsstellen werde der gewohnte persönliche Kundenservice weiter zur Verfügung stehen.

Geöffnet bleiben einer Mitteilung der Volksbank zufolge die Schalter folgender Geschäftsstellen: Bünde-Ennigloh, Borriesstraße 1; Enger, Burgstraße 2; Herford, Arndtstraße 8+10 und Werrestraße 67; Löhne, Königstraße 76; Spenge, Poststraße 9 und Vlotho-Valdorf, Herforder Straße 106.

Bankgeschäfte von zuhause

Die Selbstbedienungszone aller Geschäftsstellen stehe den Kunden weiterhin rund um die Uhr zur Verfügung. Ein Zugang zu angemieteten Schließfächern sei in den von einer vorübergehenden Schließung betroffenen Geschäftsstellen vorerst nur nach telefonischer Terminvereinbarung möglich.

Die Volksbank bleibe darüber hinaus telefonisch und via Internet unter folgenden Adressen erreichbar: Kundendialogcenter VOBA@ON, Telefon 0 52 21 / 2 80 10, per WhatsApp sowie im Live-Chat auf der Homepage der Bank. Kelch: „Unsere Kunden können zudem per Telefon- oder Online-Banking sowie mit Hilfe unserer VR-Bankingapp eine große Zahl von Bankgeschäften von zuhause oder unterwegs erledigen.“

Bezahlen besser mit Karte

Für die Erteilung von Wertpapieraufträgen stehe weiterhin Online-Brokerage zur Verfügung. Alternativ könnten Wertpapieraufträge telefonisch unter Telefon 0 52 21 / 28 01 22 22 beauftragt werden. Hier sei zu beachten, dass für die Bereitstellung der gesetzlich erforderlichen Unterlagen ein elektronisches Postfach bei der Volksbank oder eine E-Mailadresse benötigt werde.

Gleichzeitig rät die Volksbank, auf das Bezahlen mit Bargeld möglichst zu verzichten. „Nutzen Sie, wenn möglich, aus hygienischen Gründen lieber die Kontaktlosfunktion Ihrer Girocard oder Kreditkarte sowie die neuen digitalen Karten für Android-Smartphones“, so Kelch.

Mindestabstand von 1,50 Meter

Die Volksbank selber habe in den vergangenen Tagen organisatorische Veränderungen vorgenommen. Die Kommunikation und der Austausch untereinander erfolge in den meisten Fällen per Telefon oder Webkonferenz. Einige Mitarbeiter arbeiteten bereits im Homeoffice. Die Trennung und Aufsplittung von Teams zentraler Abteilungen auf verschiedene Standorte sei veranlasst worden.

Die Sparkasse Herford hält dagegen „bis auf Weiteres“ sämtliche Filialen geöffnet. Sparkassen-Sprecher Peter Platz: „Wir prüfen die Situation jedoch jeden Tag aufs Neue.“ In den Geschäftsstellen weisen Schilder die Kunden darauf hin, einen Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Die Reinigungsintervalle an den Standorten sei deutlich erhöht worden. Sparkassen-Vorstand Peter Becker: „Der Schutz unserer Kunden und unserer Mitarbeiter hat selbstverständlich höchste Priorität.“