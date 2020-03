Allgemeinmediziner Karl-Hermann Killmer kritisiert, dass zum Auftakt nicht ausreichend Ärzte an der Abstrichstelle am H2O eingesetzt waren. Foto: Karin Koteras-Pietsch

Herford (WB/bex). Von diesem Donnerstag an sollen verlässlich immer zwei Ärzte in der Abstrichstelle am H2O vor Ort sein, um den Andrang zu bewältigen. Am ersten Tag hatten die Mitarbeiter dort offenbar so viel zu tun, dass die ärztliche Besetzung zunächst nicht immer ausreichend war. Deshalb will der Kreis jetzt gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung die Abläufe optimieren. Das hat Landrat Jürgen Müller angekündigt.