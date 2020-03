Von Bernd Bexte

„Eigentlich wollten wir in zehn bis 14 Tagen mit der Ernte beginnen“, sagt Constantin von Laer. Er ist einer der größten Spargelproduzenten der Region, beliefert Gastronomen, Großhändler und Supermärkte, vertreibt die Erzeugnisse aber auch selbst – zum Beispiel im Hofladen oder Restaurant an der Senderstraße. „Wir beschäftigen ansonsten bis zu 100 Erntehelfer.“ Weitere 100 seien es dann später für die Erdbeerernte. Die meisten kommen aus Rumänien. „Ungarn lässt sie aber nicht durchreisen.“

Bereits jetzt seien einige Helfer für vorbereitende Arbeiten vor Ort, etwa um Folien auf den Spargelfeldern zu legen. „Hier sind jetzt noch elf Rumänen, die Polen sind alle am Samstag abgereist.“ Wegen der vom Nachbarland am Sonntag angeordneten Grenzschließung habe es unter anderem das Gerücht gegeben, dass sie dort sonst im Zelt ausharren müssten. Die Busfahrer, die die Arbeiter aus Polen nach Deutschland bringen, hätten bei der Rückkehr in die Heimat zunächst 14 Tage in Quarantäne gemusst. „Das macht natürlich keiner mehr mit.“

Spargel wächst durch

Von Laer setzt jetzt darauf, dass die Helfer mit dem Flugzeug nach Deutschland kommen können.

Gravierende Auswirkungen haben die Beschränkungen aber schon jetzt: „Auf 15 Hektar wird nicht geerntet, da lassen wird den Spargel durchwachsen.“ Das ist immerhin ein Drittel der Spargelfläche.

Auch bei der Erdbeerernte, die um den 20. Mai beginnen soll, könnte es Probleme geben. „Aber ich hoffe mal, dass sich die Situation bis dahin wieder beruhigt hat.“

Seinen Gastronomiebetrieb hat von Laer bereits geschlossen, für Mitarbeiter Kurzarbeit angemeldet. Einige von ihnen sollen später helfen, den gestochenen Spargel verkaufsfertig zu machen. „Die Bundesregierung muss jetzt ein klares Zeichen setzen, wie es weitergehen kann.“

Gemüsebauern trifft es auch

Genauso treffe es auch alle anderen Gemüsebauern, sagt Hermann Dedert, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Herford-Bielefeld. Zunächst sei die Pflanzarbeit und dann die Ernte des Gemüses angesagt. „Ohne ausländische Arbeitskräfte ist das nicht zu schaffen.“ Andernfalls drohten Engpässe, gerade bei Spargel und Erdbeeren.

Karsten Otte macht sich ebenfalls Sorgen. Denn auch wenn es noch früh im Jahr sei, „die Vegetationsphase ist vorgerückt“, sagt der Obstbauer aus Hiddenhausen. Und so sei man nun regelrecht eingezwängt zwischen den Auswirkungen des Klimawandels und des Corona-Notstands. „Wir brauchen im Sommer 170 Erntehelfer. Ab Mai ist das für uns ganz, ganz wichtig. Wir hoffen, dass die Regierung dies ermöglicht.“

Die meisten Saisonarbeiter kämen aus Rumänien. Aktuell müssten sie bei einer Rückkehr allerdings 14 Tage in Quarantäne. Derzeit seien zehn Helfer aus dem Land sowie eine Polin für vorbereitende Arbeiten in Hiddenhausen, etwa um die Obstbäume bei Bedarf mit Folie einzupacken oder diese zu entfernen, aber auch um eingelagerte Äpfel für den Verkauf fertig zu machen. „Es gibt auch jetzt genug zu tun.“

Geschäft läuft gut

Das Geschäft laufe derzeit gut, die Nachfrage sei groß. „Es ist ja die Stunde des frischen, gesunden Obstes.“ Und auch etwas anderes macht Otte in diesen schweren Zeiten Hoffnung. „Ich habe vorsichtige Signale, dass wir nach den Osterferien, also vom 20. April an, Schulen wieder mit Obst beliefern können.“ Ändern könne sich dies jedoch stündlich.

Die Versorgung der Bürger im Wittekindsland sei auf jeden Fall gesichert, verspricht Hermann Dedert. „Wir Bauern werden auch aktuell die Bevölkerung mit sicheren und hochwertigen Lebensmitteln versorgen können.“ Grundnahrungsmittel wie Getreide, Kartoffeln, Milch, Fleisch, Obst und Gemüse werde es auch in Zeiten der Corona-Krise ausreichend geben.