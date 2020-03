Domenico Palmisano im Friseurgeschäft am Neuen Markt: Der 66-Jährige ist ein wichtiger Ansprechpartner der italienischen Gemeinschaft in Herford. Regelmäßig versorgen sich seine Landsleute, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben, mit Neuigkeiten aus der Heimat - besonders in Zeiten der Krise. Foto: Hartmut Horstmann

Von Hartmut Horstmann

Herford (HK). Auf dem Fernsehschirm läuft ein italienischer Sender. Regelmäßig kommen die alten Freunde vorbei, mit denen der Friseur Domenico Palmisano einst seine Heimatstadt in Italien verließ. Bei den Gesprächen gibt es derzeit nur ein Thema: das Coronavirus, welches das Leben in Italien lahm legt.

Spätestens am Dienstag zeigte sich am häufigen Klingeln des Telefons, dass dieses Thema endgültig auch in Herford angekommen ist. „Angerufen haben Leute, die Termine hatten“, sagt Palmisano, der mit seinem Sohn einen Friseursalon am Neuen Markt führt. „Die Anrufer wollten wissen, ob die Termine auch stattfinden.“ Absagen aus Angst vor dem Virus habe es keine gegeben – im Gegenteil: Einige wollten Termine der nächsten Woche vorziehen. Einen Tag später ist die Arbeit weniger geworden. Aber noch habe er genug zu tun, versichert er. Viele Kunden seien verunsichert - auch was die Öffnung des Geschäfts angehe. Aber Domenico Palmisano betont: “Wir machen weiter!”

Via Herford

Vor 50 Jahren kam er nach Herford. Dass die Kontakte unter den einstmaligen Gastarbeitern noch so intensiv sind, hat mit einer regionalen Besonderheit zu tun. Viele der Herforder Italiener stammen aus der 20 000-Einwohner-Stadt Ceglie Messapica in Apulien. Bezeichnenderweise gibt es in dem Ort sogar eine Via Herford.

Viele der Gastarbeiter sind zurückgegangen – doch die moderne Technik macht es möglich, ständig aktuelle Bilder und Filme aus der Heimat zu erhalten. „Da kommt keiner raus, die ganze Stadt ist in Quarantäne“, sagt der 66-Jährige. Um das Gesagte zu beweisen, zeigt er auf seinem Handy einen Film. Der Filmende geht durch die Straßen seiner Heimatstadt – gähnende Leere. Normalerweise sei dort der ganze Platz voll.

Seit einer Woche gehe das schon so, hat der Friseur erfahren: „Und manche drehen durch.“ Zur Illustration zückt der 66-Jährige erneut sein Handy: Ein Mann mit Mundschutz fährt bei einer Tankstelle vor, dreht die Scheibe runter und wirft den Schlüssel raus: „Einmal volltanken!“

Die Mehrheit allerdings nimmt die neue Situation sportlich beziehungsweise musikalisch. Auch in der Heimatstadt des Friseurs gehen die Menschen auf die Balkone ihrer Häuser, um gemeinsam Musik zu machen. Dazu singt eine Opernsängerin – italienische Lebensfreude in der Quarantäne.

Arbeit mit Mundschutz

Das Virus hat aber auch Auswirkungen auf seinen Beruf. Auf einem Foto ist sein Neffe in Italien zu sehen, der mit Mundschutz einem Mann die Haare schneidet. Doch auch das ist längst Geschichte. Seit einer Woche ist das Friseurgeschäft geschlossen.

Womit Domenico Palmisano wieder bei der Situation in Herford wäre. Noch gebe es für seinen Beruf keine Beeinträchtigungen, das ständige Desinfizieren gehöre einfach dazu, erklärt der Friseur. Aber was in den nächsten Tagen und Wochen passiert, weiß niemand. Und so wagt Domenico Palmisano auch keine Prognose, was den nächsten Heimat-Besuch angeht. Normalerweise würde er im August seinen Urlaub in Ceglie Messapica verbringen – nach derzeitigem Stand zwar ungewiss, doch auch in Italien stirbt die Hoffnung zuletzt.