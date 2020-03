Von Stephan Rechlin

Marktkaufleiter Thorsten Take: „Ja, unsere Kassiererinnen sprechen Kunden jetzt darauf an, wenn sie mit ungewöhnlich großen Mengen Nudeln, Reis, Mehl, Konserven oder eben Toilettenpapier im Einkaufswagen vorfahren.“ Dann appellierten sie an den gesunden Menschenverstand und würden darauf bestehen, dass nur haushaltsübliche Mengen verkauft werden. Und wie viel ist das? Take: „Das hängt vom Kunden und der Lebenssituation ab. Eine Familie mit drei kleinen Kindern hat derzeit andere Bedürfnisse als ein allein lebendes Rentnerpaar.“ Doch zwei Packungen Toilettenpapier, dreilagig, zehn Stück je Packung, seien schon ein gewisser Richtwert.

Über die Gründe, die Kunden mitunter sogar zur Androhung von Gewalt verleiteten, wenn sie nicht die gewünschten Mengen mitnehmen dürften, kann Take nur spekulieren: „Vielleicht löst der Blick in ein leeres Regal Angst und Panik aus. Dass es am nächsten, spätestens am übernächsten Tag wieder gefüllt ist, bekommt ja keiner mit.“ Die Falschmeldungen über drohende Marktschließungen in den sozialen Medien oder in Whatsapp-Gruppen trügen sicher auch dazu bei: „Da wird mit den Ängsten der Menschen regelrecht gespielt.“

Neue Öffnungszeiten

Entgegen der Mitteilung des Handelsverbandes schränkt der Marktkauf seine Öffnungszeiten an Werktagen doch ein. Bis zum 4. April öffnet der Lebensmittelmarkt um 8 und schließt um 20 statt wie bisher um 22 Uhr. Take: „Diese Maßnahme dient ausschließlich unseren 215 Mitarbeitern, die derzeit immens gefordert sind und sich täglich dem Risiko einer Infektion aussetzen.“ Ihnen gelte Takes großer Dank. Die extrem anstrengende Arbeitszeit zwischen 20 und 22 Uhr erspare er seinen Angestellten derzeit: „Es muss auch Zeit zur Regeneration geben.“

Bisher sei es an den Kassen des Herforder Marktkaufes wegen der Rationierung zu keinem Streit gekommen: „Im Gegenteil, viele Kunden loben uns sogar dafür.“ Wer sich mit gigantischen Mengen Klopapier dennoch sicherer fühle, sollte versuchen, sie in asiatischen Staaten zu bestellen. Dort wird kein Papier verwendet, weil es als unhygienisch gilt. In Wuhan nimmt man warmes Wasser.