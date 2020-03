Von Ralf Meistes

Herford (WB). Gemeinsames Singen hilft gegen Angst und Unsicherheiten in Zeiten der Coronaepidemie. Das hat sich auch Emmy Necke (43), Gospelsängerin aus Herford gedacht. Deshalb hat sie sich dem Aufruf der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) angeschlossen und von ihrem Balkon in der Langenbergstraße „Der Mond ist aufgegangen“ gesungen. Der Auftakt zur EKD-Aktion war bereits am Mittwochabend. Die Gospelsängerin will das Balkon-Singen in den kommenden Tagen, immer um 19 Uhr, fortsetzen.

Emmy Necke hat sich erstmals am Donnerstagsabend mit ihrer Musikbox auf ihrem Balkon postiert, um das bekannte Abendlied anzustimmen. „Musik verbindet, gerade in schwierigen Zeiten“, sagt die 43-Jährige. Die EKD hatte für Mittwochabend zu diesem „Flashmob auf Sicherheitsabstand“ aufgerufen. Menschen in Italien und Spanien haben es vorgemacht. Sie haben sich spontan ans offene Fenster oder auf den Balkon gestellt, um zu singen oder zu musizieren. Anwohner stimmten mit ein. In den sozialen Medien sind etliche Videos zu dem ergreifenden Schauspiel zu entdecken.

Singen in der Gemeinschaft

Gerade in Zeiten der erzwungenen sozialen Isolation steige das Mitteilungsbedürfnis der Menschen, erklärte ein Herforder Pfarrer. Das Singen in Gemeinschaft, wenn auch mit dem nötigen Abstand, ist eine besonders schöne Form der Mitteilung und des Sich-Verbunden-Fühlens. Die Verse zu Matthias Claudius seien „voller Zuversicht und Vertrauen“, hat die EKD zu ihrem Aufruf geschrieben. Auch ihnen spreche ein Gottvertrauen, dass viele auch in Zeiten der Corona-Krise aufatmen lassen könne.

Ob Emmy Necke von den Nachbarbalkonen stimmliche Unterstützung erfährt, weiß sie noch nicht. Sie hat aber Freunde in der Stadt, die ebenfalls von ihrem Balkon aus singen wollen. „Es geht auch darum, den Menschen Mut zu machen“, sagt sie.