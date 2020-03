Von Ralf Meistes

Herford (WB). Es war nicht viel los, Donnerstagvormittag in der Markthalle. Auch die Markthändler vor der Halle hatten aufgrund der Coronaepidemie nur wenige Besucher. Eine kontroverse Debatte gibt es dennoch im politischen Raum, aber auch in den sozialen Netzen, um die Frage, ob die Halle aus Gründen der Sicherheit nun geöffnet bleiben sollte oder nicht.

Klar für eine Schließung spricht sich die CDU-Bürgermeisterkandidatin Anke Theisen auf Facebook aus. Es sei für sie ein nicht haltbarer Zustand, die Markthalle geöffnet zu lassen. Die Halle sei mehr ein Ort zum Verweilen als nur zum Einkaufen.

„Bitte nehmt den Virus ernst!“

Ihr sei bewusst, so Theisen, dass die Standbetreiber dort um ihre Existenz bangen und ihr täten auch alle Geschäftsleute derzeit leid, aber derzeit gehe es um alle Menschen in der Stadt.

Ihr Appell lautet: „Bitte nehmt den Virus ernst!“. Und: „Wir können gerne die tolle Markthalle unterstüzten, aber bitte erst dann wieder, wenn wir das Coronavirus besiegt haben.“

Das sagt Tim Kähler

Der Kreis Herford und die neun Bürgermeister der Kommunen im Kreis hatten am Mittwoch festgelegt, dass zwar Verkaufsstellen des Einzelhandels aufgrund der Coronakrise geschlossen werden müssen, Geschäfte des Einzelhandels für Lebensmittel aber geöffnet bleiben dürfen. Auch die Hänndler von Wochenmärkten im Kreisgebiet sollen weiter ihre Ware anbieten können. Seit Mittwoch ist es sogar gestattet, dass die Supermärkte, aber auch die Wochenmärkte, an Sonntagen von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben dürfen.

Für Tim Kähler ist die Sachlage klar. In der Markthalle können die Herforderinnen und Herforder Lebensmittel kaufen. Es gibt dort einen Bäcker, Obststände, eine Frischetheke und sonstige Dinge des täglichen Bedarfs. Deshalb sieht er keine Veranlassung die Markthalle derzeit zu schließen.

Dennoch gibt es bei Facebook Kritik an dieser Haltung. Da heißt es, Bürgermeister Kähler habe in einer Videobotschaft dazu aufgrufen, so wenig soziale Kontakte wie möglich zu haben. Da sei die Öffnung der Markthalle ein Widerspruch. Andere Nutzer verteidigen den Kurs des Bürgermeisters und verweisen darauf, dass es auch in den Supermärkten zu Menschenansammlungen kommt.