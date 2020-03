Wegen der Corona-Krise und der dadurch ausbleibenden Umsätze hat sich der Betreiber des Go Parc von 50 Aushilfskräften getrennt. Festes Ziel sei es jedoch, alle nach dem Ende der Krise wieder einstellen zu können. Foto: Moritz Winde

Von Bernd Bexte

Herford (WB). Die Corona-Krise schlägt bereits voll auf den Arbeitsmarkt durch: Der Go Parc trennt sich von etwa 50 Aushilfskräften.

„Die aktuelle Situation ist eine Katastrophe, unser Umsatz in Herford ist auf Null zurückgefahren, da müssen wir handeln“, sagt Carsten Kohrs, Chef der Paderborner CTS-Unternehmensgruppe, die die Großdiscothek in Bahnhofsnähe erst vor wenigen Monaten übernommen hatte. „Das tut uns sehr leid, aber wir müssen sehen, dass wir die knapp zehn Festangestellten und Azubis halten können.“

Er hoffe, dass er die Aushilfen – die meisten arbeiten als Minijobber – nach dem Ende der Corona-Krise wieder einstellen könne. „Das ist mein festes Ziel.“ Sein Unternehmen, das unter dem Namen The Strike auch Bowlingcenter in Bielefeld und Paderborn betreibt, werde aber wohl mindestens bis Mitte des Sommers mit den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen zu kämpfen haben.

Herforder Brauerei: Vorerst keine Kurzarbeit

Kohrs hatte den Go Parc im vergangenen Frühjahr als Mieter übernommen und den damaligen High Club unter dem seit 1985 bekannten Namen Go Parc im September wieder eröffnet. Die Immobilie gehört der Parkbau im nordhessischen Borken. „Wir haben hier eine halbe Million Euro in Sicherheitstechnik, Verschönerungen und den allgemeinen Umbau gesteckt“, erklärt Kohrs. Erst vor Kurzem habe es letzte TÜV-Abnahmen gegeben. „Und direkt danach kam die Anordnung der Schließung. Das ist für uns ein Desaster.“

Die Stimmung in der Branche sei miserabel. „Wäre das Insolvenzrecht nicht gerade gelockert worden, wären einige schon in Konkurs gegangen“, habe er von Kollegen erfahren. Zudem zeigten Lieferanten, etwa der Getränkegroßhandel, Verständnis für die Situation vieler Kunden. Dabei müssten auch sie Umsatzeinbußen von bis zu 80 Prozent wegen der weitgehenden Sperrung der Gastronomie sowie ausfallender Großveranstaltungen und Volksfeste wegstecken.

Die Sperrung fast aller gastronomischen Betrieb setzt auch die Herforder Brauerei unter Druck. Kurzarbeit stehe aber noch nicht an, heißt es aus der Zentrale der Warsteiner-Gruppe, zu der die Brauerei gehört. „Die dynamische Entwicklung ist für alle schwer absehbar. Wir müssen in unserer Verantwortung für das Unternehmen und die Kollegen alle Möglichkeiten prüfen“, teilt Unternehmenssprecherin Sinje Vogelsang mit.