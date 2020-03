Nur absolut notwendige Untersuchungen macht Hausarzt Dr. Mahmut Ayhan noch in seiner Praxis an der Stadtholzstraße in Herford. Hauptsächlich finden seine Sprechstunden aufgrund der Corona-Krise derzeit am Telefon statt. Foto: Stephan Rechlin

Von Bernd Bexte

In Ayhans Praxis an der Stadtholzstraße dürfen Patienten, so denn ein direkter Kontakt nötig ist, nur einzeln eintreten. Hände desinfizieren und Abstand halten sind obligatorisch. „Viele Termine haben wir gleich ganz abgesagt.“ Je seltener in diesen Tagen Vier-Augen-Gespräche und Untersuchungen sind, je häufiger spricht der Mediziner am Telefon.

„Die mentale Belastung ist höher“, hat er nach den ersten Tagen im Ausnahmezustand festgestellt. Das Pensum ist in Zahlen messbar: „Am Montag hatten wir 235 Patientenkontakte, am Dienstag 145 und am Mittwoch bis zum Mittag 100.“ Insgesamt seien die Anfragen seit Beginn der Corona-Krise um etwa zehn Prozent gestiegen.

Auch der Arbeitsalltag von Dr. Ute Krys, Hausärztin in Elverdissen, hat sich verändert. „Wir haben die Termine vor Ort deutlich reduziert, lassen nur noch maximal zwei bis drei Patienten in die Praxis.“ Wer Erkältungssymptome hat, kommt erst gar nicht rein, informiert ein Schild vor der Tür.

Kontakt nur über Telefon

Auch für sie ist das Telefon jetzt in vielen Fällen das einzige Mittel, um mit Patienten in Kontakt zu bleiben. Was ihre Arbeit erschwert: „Uns fehlen ausreichend Schutzkleidung und Masken, das Desinfektionsmittel geht ebenfalls zur Neige.“ Auch das Verhalten mancher Patienten bereite Probleme. „Es gibt halt Menschen, die rennen einfach in die Praxis, ohne Fieber gemessen zu haben. Denen ist egal, ob hier ein alter Mensch sitzt, den man anstecken könnte.“ Einige Male habe sie schon eine klare Ansage machen müssen, erzählt Krys.

Mit dem eingeschränkten Praxisbetrieb folgen die Mediziner einer Empfehlung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). „Wenn unsere Ärzte die Patientenbetreuung auf das medizinisch notwendige Minimum reduzieren, schützen sie sich, das Praxispersonal und die Patienten gleichermaßen“, betont Dr. Dirk Spelmeyer, Vorsitzender der KV in Westfalen-Lippe. Patienten sollten sich überlegen, ob ein Praxisbesuch notwendig sei. Die Ärzte seien derzeit extrem ausgelastet.

Linderung habe die am Dienstag eröffnete zentrale Abstrichstelle für den Kreis gebracht, ist von Herforder Ärzten zu hören. „Am Anfang hat das allerdings zu noch mehr Anfragen geführt“, sagt Marina Koeller, Hausärztin am Alten Markt. „Manchmal denke ich, wir sind eine Telefonzentrale“, beschreibt sie ihren neuen Arbeitsalltag.

Nur ein Patient im Wartezimmer

Habe sie zuletzt selbst Abstriche genommen („durch das geöffnete Autofenster der Patienten“), würden die Ratsuchenden jetzt zum Zelt am H2O überwiesen. Auch bei ihr gelten die Einschränkungen und Hygienemaßnehmen wie in den anderen Praxen. „Im Wartezimmer darf immer nur ein Patient sitzen.“ Andere würden direkt in einen anderen Raum geführt. Auch ihr fehlt es an ausreichender Schutzausrüstung. „Wir fühlen uns ein bisschen im Stich gelassen.“

Aktuell seien Schutzkleidung und Desinfektionsmittel noch ausreichend vorhanden, berichtet Dr. Martin Schreiber, Vorsitzender des Ärztevereins Herford, von Gesprächen mit Kollegen. Je nach Lieferant gebe es da allerdings Unterschiede. „Vereinzelt besteht aber der Eindruck, dass es jetzt schon einfacher als letzte Woche ist.“ In diesen Zeiten gelte es sowieso, nicht nur zu klagen, meint Hausärztin Marina Koeller: „Wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen.“