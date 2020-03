Von Hartmut Horstmann

Der 50-jährige Herforder gehört zu den Soloselbständigen, das sind Selbstständige ohne Angestellte. Viele von ihnen sind im Kulturbereich unterwegs. Und nachdem der Wirtschaft ein Schutzschirm versprochen wurde, stellt sich die Frage, was aus den Kulturschaffenden wird.

Von Auftritten abhängig

Vor allem Bereiche, die von Auftritten abhängig sind, geraten in die Krise. Seinen Lebensunterhalt verdiene er zum großen Teil durch einen Mix von Konzerten und Studioarbeit, sagt der Musiker. Alle März- und Aprilkonzerte mussten abgesagt werden, was große Verdienstausfälle nach sich zieht.

Der Musiker hatte die Hoffnung auf den Mai gesetzt, denn der Mai sei für Konzerte ein besonders lukrativer Monat. Doch einen Tag später ist auch diese Hoffnung Geschichte. Innerhalb einer Viertelstunde erhielt er die Hiobsbotschaft, dass bis Juni alle Gigs ausfallen. Für eine Aufbesserung der Kassenlage können noch einmal die für Juni erwarteten Gema-Ausschüttungen sorgen. Aber was dann?

Unerwartete Situation

Tom Fronza sieht sich vor eine vollkommen neue, unerwartete Situation gestellt. Er verteidigt den Schutzschirm für die Wirtschaft, fügt aber hinzu: „Die Gesellschaft muss jetzt auch zeigen, welchen Stellenwert Kultur und Subkultur in ihr haben.“

Mit seiner Familie hat er sich zurückgezogen, arbeitet viel im Studio. Doch auch diese Arbeit ist virusbeeinträchtigt: „Kleine Bands haben gerade kein Geld, ein Studio zu finanzieren.“ Weil er es Ernst mit der Kontaktunterbrechung meint, kommt es für Tom Fronza auch nicht infrage, mit seinen Mitmusikern an einer neuen Veröffentlichung seiner Band Analogue Birds zu arbeiten. Ein weiteres Standbein ist der Didgeridoo-Unterricht. Für Schüler in anderen Städten biete er den auch schon per Skype an, erklärt er: „Eine Möglichkeit wäre, das Skype-Angebot auszubauen.“

Duo White Coffee

Auf ein Ende der Auftrittsflaute hoffen auch die Herforder Musiker Jennifer und Andreas Grove, die 2009 das Duo White Coffee gegründet haben. Am Anfang agierte die Jazz-Pop-Formation nebenberuflich, seit drei Jahren verdient das Paar aus Herford damit den größten Teil seines Lebensunterhalts. „Wir haben beide aber noch kleine Jobs nebenbei“, sagt Andreas Grove (43). Von der Hochzeit bis zum Wohnzimmerkonzert reicht das Spektrum ihrer Gigs. Pro Jahr komme White Coffee auf etwa 120 Konzerte, schätzt der Gitarrist – bis das Virus kam. Wie bei Fronza sind alle Auftritte auf Eis gelegt, auch für White Coffee ist der Mai ein finanziell besonders lohnender Monat. Drei Monate kann das Duo nach eigenen Angaben überbrücken, „denn wir haben sparsam gelebt“.

Um auch in der konzertfreien Phase etwas Aufmerksamkeit zu bekommen, beteiligt sich White Coffee an der Gütersloher Parkbad-Coronale. Per Livestream geben dort Bands kurze Konzerte ohne Publikum. Am 30. März sind die Herforder mit ihrem Internet-Auftritt an der Reihe.

Doch hier geht es weniger ums Geld. So zielt die Hoffnung der Künstler – neben dem Abklingen des Coronavirus – in Richtung Kulturministerium: Dort wurde ein Sofortprogramm zugunsten freischaffender Künstler angekündigt.