Herford (WB). Seit dem 10. März war die Grundschule Eickum wegen der Corona-Infektion einer Schülerin geschlossen: Diese Schließung wurde am Freitagnachmittag mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Nun sollen zumindest Notbetreuungen wieder möglich sein.

Wie die Stadt Herford mitteilt, habe sich kein weiteres Kind der Grundschule Eickum mit dem Coronavirus infiziert. Alle Klassenkameraden der infizierten Schülerin waren in Quarantäne gekommen .

In den vergangenen Tagen sei das Gebäude gründlich gereinigt worden, so dass, laut Kreisgesundheitsamt, keine infektionshygienischen Bedenken bestehen, teilt die Stadt Herford weiter mit.

Schulbüro wieder besetzt

Schulleiterin Katja Urban freut sich, dass die Schule ab Montag nun eine Notbetreuung anbieten kann. Der ausgefallene Elternsprechtag könne telefonisch stattfinden. Das Schulbüro sei auch wieder besetzt.

Die Lehrerinnen und Lehrer sollen das Gebäude am Montag nur in kleineren Gruppe betreten, nicht im großen Pulk. Lernaufgaben bekommen die Kinder per E-Mail.