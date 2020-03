An der Baustelle des Brandhauses am Lübbertor könnte bald gearbeitet werden. Baumaterial wurde in den letzten Tagen bereits abgeladen, für die Baugenehmigung fehlen nach Aussage der Stadt aber weiter Unterlagen Foto: Ralf Meistes

Herford (WB/bex). Es ist Herfords prominenteste Baustelle, obwohl dort seit Monaten Stillstand herrscht. Kurzzeitig keimte am Donnerstag und Freitag Hoffnung auf, dass es nun endlich losgehen könne mit der langersehnten Sanierung des Brandhauses am Lübbertor.

Einige Arbeiter waren vor Ort, Männer mit Helmen fuhren an der Fassade mit einem Aufzug hoch. Über soziale Medien wurde dies gleich kommuniziert. „Es wurde Baumaterial abgeladen“, sagt Sevinc Ceber, Inhaberin des Eiscafés Cerdo im Erdgeschoss, das dem Brand am 3./4. April vor einem Jahr ebenfalls zum Opfer gefallen war. „Ich hoffe, dass es am Montag dann richtig losgehen kann.“

Doch das wird nichts. „Ja, es sind Arbeiter vor Ort, das sind auch unsere Leute, die Baugenehmigung liegt aber immer noch nicht vor“, sagt eine Sprecherin der Bielefelder Hauseigentümerin. „Das tut uns auch leid.“ Derzeit seien nur vorbereitende Arbeiten möglich.

Wie berichtet, scheitert der Baubeginn offenbar an einer Bürgschaft für eine 80.000-Euro-Zahlung. Die soll die Hauseigentümerin als Parkplatzablöse für die nicht vorhandenen Stellplätze an der sechsgeschossigen Immobilie leisten.

Nicht alle Auflagen erfüllt

Die Stadt bestätigte, dass sich am Sachstand nichts geändert habe - allerdings ohne den konkreten Grund zu nennen. „Leider fehlt immer noch was“, heißt es aus dem Rathaus. Die Hausbesitzerin habe noch nicht alle Auflagen für eine Baugenehmigung erfüllt. „Es wird also am Montag noch nicht losgehen.“

Die Handwerker jedenfalls stehen in den Startlöchern. In drei bis vier Monaten, so ist vor Ort zu hören, könne das komplette Haus saniert werden. „Ich packe selbst mit an, dann geht es noch schneller“, sagt Sevinc Ceber.